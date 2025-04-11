Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" поразили силы 7 бригад ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили:
- более 235 солдат;
- две боевые бронемашины;
- семь автомобилей;
- инженерная машина.
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и освободили более 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
За все время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 73 тысяч военнослужащих, 405 танков и тысячи единиц другой техники.
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