https://ria.ru/20250411/kurskaya-2010715379.html

Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025

Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:02:00+03:00

2025-04-11T14:02:00+03:00

2025-04-11T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили:В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и освободили более 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.За все время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 73 тысяч военнослужащих, 405 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250411/monastyr-2010646301.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность