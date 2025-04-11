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Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 11.04.2025 (обновлено: 14:23 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kurskaya-2010715379.html
Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области
Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.04.2025
Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области
За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:02:00+03:00
2025-04-11T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны. "Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили:В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и освободили более 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.За все время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 73 тысяч военнослужащих, 405 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250411/monastyr-2010646301.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Севера" поразили семь бригад ВСУ в Курской области

Бойцы "Севера" поразили силы 7 бригад ВСУ у Горналя и Олешни в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Север" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. За минувшие сутки российские войска нанесли поражение семи украинским бригадам в курском приграничье, следует из сводки Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня", — заявили в военном ведомстве.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Водолаги, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка в Сумской области.
Потери ВСУ за сутки составили:
  • более 235 солдат;
  • две боевые бронемашины;
  • семь автомобилей;
  • инженерная машина.
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Источник объяснил, почему ВСУ отводят силы из Горнальского монастыря
Вчера, 10:43
В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и освободили более 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
За все время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 73 тысяч военнослужащих, 405 танков и тысячи единиц другой техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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