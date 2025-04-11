https://ria.ru/20250411/kurskaya-2010713550.html

ВСУ потеряли в курском приграничье 235 боевиков за сутки

ВСУ потеряли в курском приграничье 235 боевиков за сутки - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ потеряли в курском приграничье 235 боевиков за сутки

Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 235 украинских военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:55:00+03:00

2025-04-11T13:55:00+03:00

2025-04-11T14:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 235 украинских военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)