ВСУ потеряли в курском приграничье 235 боевиков за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли в курском приграничье 235 боевиков и 2 бронемашины за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля ВСУ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ у подбитого бронеавтомобиля ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 235 украинских военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерную машину, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, семь автомобилей и инженерная машина", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264боевые бронированные машины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пятьмостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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