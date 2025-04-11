https://ria.ru/20250411/kursk-2010811993.html

В Курске после операции "Поток" установили арт-объект в виде трубы

В Курске после операции "Поток" установили арт-объект в виде трубы - РИА Новости, 11.04.2025

В Курске после операции "Поток" установили арт-объект в виде трубы

Арт-объект в виде фрагмента трубы установили на Театральной площади в центре Курска после операции "Поток", в рамках которой российские военные вышли в тыл ВСУ... РИА Новости, 11.04.2025

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2025-04-11T20:43:00+03:00

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специальная военная операция на украине

суджа

курская область

курск

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

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КУРСК, 11 апр - РИА Новости. Арт-объект в виде фрагмента трубы установили на Театральной площади в центре Курска после операции "Поток", в рамках которой российские военные вышли в тыл ВСУ в курской Судже по газовой трубе, передает корреспондент РИА Новости. Арт-объект представляет собой отпиленный фрагмент трубы длиной около метра, размещенный на черном пьедестале. В курском драмтеатре планируется выставка фотографий и личных вещей участников операции "Поток". Проведенная в начале марта операция "Поток" послужила началу освобождения города Суджа и практически всей части Курской области, захваченной боевиками ВСУ. Разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-й мотострелковой бригады 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" Росгвардии совершили 15-километровый обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. Они внезапно для противника вышли на поверхность непосредственно у Суджи, в глубине обороны ВСУ, и освободили промышленную зону города.

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009239934.html

https://ria.ru/20250410/nagrady-2010371101.html

суджа

курская область

курск

россия

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Арт-объект в виде фрагмента трубы в Курске Арт-объект в виде фрагмента трубы установили после операции "Поток" в центре Курска, передает корреспондент РИА Новости 2025-04-11T20:43 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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суджа, курская область, курск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, россия