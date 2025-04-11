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Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма - РИА Новости, 11.04.2025
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06:53 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/krym-2010617735.html
Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма
Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма - РИА Новости, 11.04.2025
Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма
Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:53:00+03:00
2025-04-11T06:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее в республике объявили конкурс на новый гимн и создали конкурсную комиссию. Позже экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником ими написан новый вариант гимна, который будет подан в конкурсную комиссию. "В новый гимн мы хотим заложить идею Крымской весны, отразить борьбу крымчан за возвращение на Родину, преданность нашего народа России, которую мы не растеряли со временем. Новый гимн должен олицетворять эти образы", - сказал Константинов агентству. По его словам, творческие композиции будут приниматься конкурсной комиссией до 1 июня. "Уже подано 29 заявок, которые рассматриваются рабочей группой по подготовке творческого конкурса на лучший проект государственного гимна республики. Уверен, что крымчане будут довольны новым гимном", - сказал Константинов. Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
https://ria.ru/20250410/krym-2010387717.html
https://ria.ru/20250406/gimn-2009675345.html
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, ольга ковитиди, илья резник, оон, общество
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Ольга Ковитиди, Илья Резник, ООН, Общество
Константинов рассказал, каким должен быть новый гимн Крыма

Константинов: в новом гимне Крыма отразится борьба за возвращение на родину

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Борьба за возвращение на историческую родину и преданность крымчан России отразится в новом гимне Крыма, сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее в республике объявили конкурс на новый гимн и создали конкурсную комиссию. Позже экс-сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила РИА Новости, что в соавторстве с российским поэтом Ильей Резником ими написан новый вариант гимна, который будет подан в конкурсную комиссию.
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"В новый гимн мы хотим заложить идею Крымской весны, отразить борьбу крымчан за возвращение на Родину, преданность нашего народа России, которую мы не растеряли со временем. Новый гимн должен олицетворять эти образы", - сказал Константинов агентству.
По его словам, творческие композиции будут приниматься конкурсной комиссией до 1 июня.
"Уже подано 29 заявок, которые рассматриваются рабочей группой по подготовке творческого конкурса на лучший проект государственного гимна республики. Уверен, что крымчане будут довольны новым гимном", - сказал Константинов.
Конкурс проводится в два этапа. Первый - с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года - прием заявок. Второй - с 1 июня по 30 июня 2025 года - определение победителя.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
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