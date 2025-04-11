https://ria.ru/20250411/kozyrev-2010776915.html

Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов

Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.04.2025

Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:05:00+03:00

2025-04-11T17:05:00+03:00

2025-04-11T17:37:00+03:00

россия

андрей козырев

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

российское военно-историческое общество (рвио)

владимир путин

восточная европа

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства."Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Каретникова*, А. В. Козырев*, Д. В. Счастливая*, Н. В. Эппле*, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции"*, — говорится в релизе.По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.Как следует из открытых источников, сейчас Козырев* — генеральный директор корпорации по Восточной Европе, а также вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN.В 2017 году президент Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", раскритиковал работу Андрея Козырева*. Он заявил, что у дипломата, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков обвинял экс-главу МИД в односторонних уступках в переговорах о выводе российских войск из Прибалтики. По его мнению, это следует расценивать как предательство интересов страны.Как сообщал РИА Новости дипломатический источник, работавший при Козыреве* в должности заместителя министра Георгий Кунадзе* лоббировал передачу Курильских островов Японии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20250310/zakharova-2004000978.html

https://ria.ru/20250402/gd-2008875045.html

https://ria.ru/20250325/shulman-2007249653.html

россия

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, андрей козырев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии), российское военно-историческое общество (рвио), владимир путин, восточная европа