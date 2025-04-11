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Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.04.2025
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17:05 11.04.2025 (обновлено: 17:37 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kozyrev-2010776915.html
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.04.2025
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:05:00+03:00
2025-04-11T17:37:00+03:00
россия
андрей козырев
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
российское военно-историческое общество (рвио)
владимир путин
восточная европа
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства."Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Каретникова*, А. В. Козырев*, Д. В. Счастливая*, Н. В. Эппле*, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции"*, — говорится в релизе.По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.Как следует из открытых источников, сейчас Козырев* — генеральный директор корпорации по Восточной Европе, а также вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN.В 2017 году президент Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", раскритиковал работу Андрея Козырева*. Он заявил, что у дипломата, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков обвинял экс-главу МИД в односторонних уступках в переговорах о выводе российских войск из Прибалтики. По его мнению, это следует расценивать как предательство интересов страны.Как сообщал РИА Новости дипломатический источник, работавший при Козыреве* в должности заместителя министра Георгий Кунадзе* лоббировал передачу Курильских островов Японии.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20250310/zakharova-2004000978.html
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россия
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россия, андрей козырев, общество, министерство юстиции рф (минюст россии), российское военно-историческое общество (рвио), владимир путин, восточная европа
Россия, Андрей Козырев, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Российское военно-историческое общество (РВИО), Владимир Путин, Восточная Европа
Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу российского МИД Андрея Козырева

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАндрей Козырев*
Андрей Козырев* - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Андрей Козырев*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства.
"Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Каретникова*, А. В. Козырев*, Д. В. Счастливая*, Н. В. Эппле*, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции"*, — говорится в релизе.
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По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.
Как следует из открытых источников, сейчас Козырев* — генеральный директор корпорации по Восточной Европе, а также вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN.

Козырев* занимал пост главы МИД с октября 1990-го по январь 1996 года.

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В 2017 году президент Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", раскритиковал работу Андрея Козырева*. Он заявил, что у дипломата, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков обвинял экс-главу МИД в односторонних уступках в переговорах о выводе российских войск из Прибалтики. По его мнению, это следует расценивать как предательство интересов страны.
Как сообщал РИА Новости дипломатический источник, работавший при Козыреве* в должности заместителя министра Георгий Кунадзе* лоббировал передачу Курильских островов Японии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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