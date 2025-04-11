Экс-главу МИД России Андрея Козырева* внесли в реестр иноагентов
Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу российского МИД Андрея Козырева
Андрей Козырев*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иноагентов бывшего главу МИД России Андрея Козырева*, говорится на сайте ведомства.
"Одиннадцатого апреля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. Г. Каретникова*, А. В. Козырев*, Д. В. Счастливая*, Н. В. Эппле*, а также общественно-политическое движение "Удмуртия против коррупции"*, — говорится в релизе.
По данным Минюста, Козырев* распространял недостоверную информацию о политике Москвы и фейки о российской армии, выступал против спецоперации. Он взаимодействует с иностранными площадками.
Как следует из открытых источников, сейчас Козырев* — генеральный директор корпорации по Восточной Европе, а также вице-президент международной фармацевтической корпорации ICN.
Козырев* занимал пост главы МИД с октября 1990-го по январь 1996 года.
В 2017 году президент Владимир Путин, общаясь с экспертами клуба "Валдай", раскритиковал работу Андрея Козырева*. Он заявил, что у дипломата, отказавшегося от наличия у России национальных интересов, нет головы, а только черепная коробка.
Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков обвинял экс-главу МИД в односторонних уступках в переговорах о выводе российских войск из Прибалтики. По его мнению, это следует расценивать как предательство интересов страны.
Как сообщал РИА Новости дипломатический источник, работавший при Козыреве* в должности заместителя министра Георгий Кунадзе* лоббировал передачу Курильских островов Японии.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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