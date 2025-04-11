https://ria.ru/20250411/kosmos-2010592537.html

Космонавт призвал сохранять присутствие на околоземной орбите

Космонавт призвал сохранять присутствие на околоземной орбите - РИА Новости, 11.04.2025

Космонавт призвал сохранять присутствие на околоземной орбите

Человечество должно сохранять присутствие на околоземной орбите, даже когда начнет полеты к другим планетам, рассказал командир российского отряда космонавтов... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:03:00+03:00

2025-04-11T00:03:00+03:00

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космос - риа наука

марс

олег кононенко

илон маск

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Человечество должно сохранять присутствие на околоземной орбите, даже когда начнет полеты к другим планетам, рассказал командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко в интервью "Российской газете". "Никто не спорит с тем, что человечеству надо расширять присутствие в космосе, планировать полеты на другие планеты. Но это вовсе не значит, что мы должны уходить с низких орбит и отказываться от космических станций. Здесь обязательно должно летать что-то пилотируемое", - сказал Кононенко. Комментируя призыв американского предпринимателя Илона Маска затопить Международную космическую станцию раньше, чем договорились участники проекта, он обратил внимание, что это очень дорогой и сложный технический объект, поэтому "все десять раз подумают, стоит ли ее топить". Создать аналог будет непросто, сказал космонавт. Кононенко подчеркнул, что несмотря на возраст, станция поддерживается в достойном состоянии, а, например, на новом лабораторном модуле установлены малошумные вентиляторы, дополнительная шумозащита из специальных матов, чтобы там было не так шумно, как в более старых сегментах. Космонавт, который в 2023-2024 годах совершил полет продолжительностью 375 суток, сообщил, что с удовольствием повторил бы годовую миссию. Он также пошутил, что уже обсудил с супругой свой полет на Марс. Кононенко добавил, что считает правильным первым делом отправить на Красную планету робота, который "посмотрит, изучит, подготовит почву" и "потом будет помогать строить убежища, осваивать планету".

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975028320.html

https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, марс, олег кононенко, илон маск