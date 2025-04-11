https://ria.ru/20250411/kosmonavty-2010597730.html

ЛДПР предложила сократить срок стажа для выхода на пенсию для космонавтов

ЛДПР предложила сократить срок стажа для выхода на пенсию для космонавтов - РИА Новости, 11.04.2025

ЛДПР предложила сократить срок стажа для выхода на пенсию для космонавтов

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:31:00+03:00

2025-04-11T01:31:00+03:00

2025-04-11T01:31:00+03:00

космос - риа наука

россия

леонид слуцкий (политик)

юрий гагарин (космонавт)

лдпр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается сократить на пять лет срок трудового стажа, необходимого космонавтам и летчикам-испытателям для выхода на пенсию за выслугу лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается снизить количество лет работы, необходимых для получения права на пенсию за выслугу лет, для космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов–исследователей, работников летно-испытательного состава, занятых в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, с 25 до 20 лет у мужчин и с 20 до 15 лет у женщин, а при оставлении работы по состоянию здоровья - с 20 до 15 лет у мужчин и с 15 до 10 лет у женщин", - сказано в пояснительной записке. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, каждый запуск отечественных ракет, вывод на орбиту спутников, полеты космонавтов являются результатом тщательного труда многих специалистов космической отрасли, которые, по его словам, вносят неоценимый вклад в развитие России, создают новейшие образцы техники, достойно продолжая дело своих предшественников. "Шестьдесят четыре года назад Юрий Гагарин первым в истории совершил полет в космос. Это стало символом прорывных достижений человечества, безграничных возможностей инженерной мысли и космического старта нашей страны. Быть космонавтом и летчиком-испытателем - тяжелейший труд, требующий не только абсолютного здоровья и стальных нервов, но и героической храбрости и самоотверженности. Каждая новая миссия влечет за собой колоссальные физические и психоэмоциональные нагрузки. Полет в космос - это огромный риск, на который пилоты осознанно идут в интересах не только своей Родины, но и всего человечества, открывая дверь в неизведанное. В преддверии этого важного для каждого жителя России праздника ЛДПР предлагает снизить количество лет, необходимых космонавтам для получения права на пенсию за выслугу лет", - заключил парламентарий. По мнению авторов инициативы, принятие данной меры позволит покорителям космоса и неба, посвятившим лучшие годы этой сложной и рискованной профессии, раньше уйти на заслуженный отдых, а также создаст благоприятные условия для привлечения в отрасль новых амбициозных и квалифицированных кадров.

https://ria.ru/20250310/putin-2004164193.html

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004434102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, леонид слуцкий (политик), юрий гагарин (космонавт), лдпр, общество