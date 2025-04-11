https://ria.ru/20250411/kosmonavt-2010629623.html

Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья

Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья - РИА Новости, 11.04.2025

Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья

Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте "Давай ДруЖИТЬ!", сообщила журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T09:06:00+03:00

2025-04-11T09:06:00+03:00

2025-04-11T09:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте "Давай ДруЖИТЬ!", сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы продолжаем системно развивать программы поддержки детей, которые сильнее других нуждаются в заботе и внимании. Один из таких проектов — "Давай ДруЖИТЬ!", который помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей и наставников, обрести важные ориентиры, поддержку и вдохновение. За 4,5 года благодаря проекту исполнилось более 230 желаний юных москвичей — от встреч с героями-спасателями, журналистами и спортсменами до различных мастер-классов, посвященных профессиональному мастерству. В преддверии Дня космонавтики исполнилась мечта двенадцатилетнего Арсения о встрече с настоящим космонавтом-испытателем - Героем России Антоном Шкаплеровым. Мальчик смог лично узнать, что чувствует человек в невесомости и как выглядит Земля из иллюминатора", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что Арсений с детства увлечён космосом: он с интересом читает научно-популярные книги, смотрит фильмы и собирает тематические игрушки. Подросток проходит курс комплексной реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой - одном из самых "космических" центров столицы. "Когда мне сказали, что есть дети, которые мечтают встретиться с космонавтом и всерьёз увлечены устройством Вселенной, не раздумывая согласился принять участие в проекте. Такие встречи вдохновляют, заставляют идти вперёд навстречу мечте. Я сам, будучи ребёнком, мечтал о космосе, и теперь, спустя годы, рад, что смог исполнить мечту детей. Ведь именно такие моменты делают нашу жизнь особенной", - рассказал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров. Ракова добавила, что ребята из реабилитационного центра, в свою очередь, провели для космонавта экскурсию по центру. Особое внимание они уделили тем самым "космическим" технологиям, которые помогают им восстанавливаться и двигаться вперёд.

https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992473498.html

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общество, россия, москва, земля, анастасия ракова , антон шкаплеров