Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:06 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kosmonavt-2010629623.html
Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья
Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья - РИА Новости, 11.04.2025
Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья
Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте "Давай ДруЖИТЬ!", сообщила журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:06:00+03:00
2025-04-11T09:06:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
москва
земля
анастасия ракова
антон шкаплеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753132647_0:146:3008:1838_1920x0_80_0_0_5652185579eb3b87160c88bdb32fdb0b.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте "Давай ДруЖИТЬ!", сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Мы продолжаем системно развивать программы поддержки детей, которые сильнее других нуждаются в заботе и внимании. Один из таких проектов — "Давай ДруЖИТЬ!", который помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей и наставников, обрести важные ориентиры, поддержку и вдохновение. За 4,5 года благодаря проекту исполнилось более 230 желаний юных москвичей — от встреч с героями-спасателями, журналистами и спортсменами до различных мастер-классов, посвященных профессиональному мастерству. В преддверии Дня космонавтики исполнилась мечта двенадцатилетнего Арсения о встрече с настоящим космонавтом-испытателем - Героем России Антоном Шкаплеровым. Мальчик смог лично узнать, что чувствует человек в невесомости и как выглядит Земля из иллюминатора", - рассказала Ракова. Заммэра уточнила, что Арсений с детства увлечён космосом: он с интересом читает научно-популярные книги, смотрит фильмы и собирает тематические игрушки. Подросток проходит курс комплексной реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой - одном из самых "космических" центров столицы. "Когда мне сказали, что есть дети, которые мечтают встретиться с космонавтом и всерьёз увлечены устройством Вселенной, не раздумывая согласился принять участие в проекте. Такие встречи вдохновляют, заставляют идти вперёд навстречу мечте. Я сам, будучи ребёнком, мечтал о космосе, и теперь, спустя годы, рад, что смог исполнить мечту детей. Ведь именно такие моменты делают нашу жизнь особенной", - рассказал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров. Ракова добавила, что ребята из реабилитационного центра, в свою очередь, провели для космонавта экскурсию по центру. Особое внимание они уделили тем самым "космическим" технологиям, которые помогают им восстанавливаться и двигаться вперёд.
https://ria.ru/20250104/zhelanie-1992473498.html
https://ria.ru/20250408/schenok-2009982073.html
россия
москва
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753132647_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_c80f494b63942ee5af3af7bb43090130.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, земля, анастасия ракова , антон шкаплеров
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва, Земля, Анастасия Ракова , Антон Шкаплеров
Космонавт Шкаплеров исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья

Ракова: космонавт Шкаплеров исполнил мечту москвича с особенностями здоровья

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКосмонавт Антон Шкаплеров
Космонавт Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Космонавт Антон Шкаплеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Космонавт исполнил мечту юного москвича с особенностями здоровья в столичном социальном проекте "Давай ДруЖИТЬ!", сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Мы продолжаем системно развивать программы поддержки детей, которые сильнее других нуждаются в заботе и внимании. Один из таких проектов — "Давай ДруЖИТЬ!", который помогает детям-сиротам, ребятам с особенностями развития и подросткам из семей в трудной жизненной ситуации найти друзей и наставников, обрести важные ориентиры, поддержку и вдохновение. За 4,5 года благодаря проекту исполнилось более 230 желаний юных москвичей — от встреч с героями-спасателями, журналистами и спортсменами до различных мастер-классов, посвященных профессиональному мастерству. В преддверии Дня космонавтики исполнилась мечта двенадцатилетнего Арсения о встрече с настоящим космонавтом-испытателем - Героем России Антоном Шкаплеровым. Мальчик смог лично узнать, что чувствует человек в невесомости и как выглядит Земля из иллюминатора", - рассказала Ракова.
На территории киностудии Мосфильм - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Любимова исполнила мечту девочки посетить "Мосфильм"
4 января, 10:15
Заммэра уточнила, что Арсений с детства увлечён космосом: он с интересом читает научно-популярные книги, смотрит фильмы и собирает тематические игрушки. Подросток проходит курс комплексной реабилитации в Научно-практическом центре медико-социальной реабилитации инвалидов имени Швецовой - одном из самых "космических" центров столицы.
"Когда мне сказали, что есть дети, которые мечтают встретиться с космонавтом и всерьёз увлечены устройством Вселенной, не раздумывая согласился принять участие в проекте. Такие встречи вдохновляют, заставляют идти вперёд навстречу мечте. Я сам, будучи ребёнком, мечтал о космосе, и теперь, спустя годы, рад, что смог исполнить мечту детей. Ведь именно такие моменты делают нашу жизнь особенной", - рассказал космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров.
Ракова добавила, что ребята из реабилитационного центра, в свою очередь, провели для космонавта экскурсию по центру. Особое внимание они уделили тем самым "космическим" технологиям, которые помогают им восстанавливаться и двигаться вперёд.
Настя из Артемовска получила в подарок собаку от имени президента России - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
В Подмосковье школьнице вручили щенка в подарок от президента
8 апреля, 11:51
 
Хорошие новостиОбществоРоссияМоскваЗемляАнастасия РаковаАнтон Шкаплеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала