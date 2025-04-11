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Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа - РИА Новости, 11.04.2025
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10:53 11.04.2025 (обновлено: 11:50 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kontakty-2010648026.html
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:53:00+03:00
2025-04-11T11:50:00+03:00
в мире
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога. "Наши контакты с командой Трампа, в частности, встреча в Эр-Рияде с госсекретарем (Марко - ред.) Рубио, с советником по национальной безопасности (Майком - ред.) Уолтцем показала, что принципиальное понимание необходимости диалога при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам - оно существует, такой подход возможен", - сказал он.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа

Лавров: контакты России и США показали понимание необходимости диалога

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога.
"Наши контакты с командой Трампа, в частности, встреча в Эр-Рияде с госсекретарем (Марко - ред.) Рубио, с советником по национальной безопасности (Майком - ред.) Уолтцем показала, что принципиальное понимание необходимости диалога при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам - оно существует, такой подход возможен", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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