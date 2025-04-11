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Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа - РИА Новости, 11.04.2025
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:53:00+03:00
2025-04-11T10:53:00+03:00
2025-04-11T11:50:00+03:00
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АЛМА-АТА, 11 апр-РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, что контакты российской стороны с командой президента США Дональда Трампа продемонстрировали существование принципиального понимания необходимости диалога. "Наши контакты с командой Трампа, в частности, встреча в Эр-Рияде с госсекретарем (Марко - ред.) Рубио, с советником по национальной безопасности (Майком - ред.) Уолтцем показала, что принципиальное понимание необходимости диалога при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам - оно существует, такой подход возможен", - сказал он.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа
Лавров: контакты России и США показали понимание необходимости диалога