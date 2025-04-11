https://ria.ru/20250411/kononenko-2010592262.html

Космонавт Кононенко рассказал о трудностях, с которыми сталкивались на МКС

Космонавт Кононенко рассказал о трудностях, с которыми сталкивались на МКС - РИА Новости, 11.04.2025

Космонавт Кононенко рассказал о трудностях, с которыми сталкивались на МКС

Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как, будучи командиром Международной космической станции, смог... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:00:00+03:00

2025-04-11T00:00:00+03:00

2025-04-11T00:00:00+03:00

космос - риа наука

земля

московская область (подмосковье)

марс

олег кононенко

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко рассказал в интервью "Российской газете", как, будучи командиром Международной космической станции, смог организовать экипажу отдых, несмотря на неисправную пожарную сигнализацию, каждые 20 минут включавшую сирену. "У меня был случай: отказали датчики дыма. Каждые 15-20 минут срабатывала сирена. Это экипаж очень напрягало", - сказал Кононенко. По его словам, Земля не могла быстро справиться со сложившейся ситуацией. "Руководитель полета вышел со мной на связь: "Олег, мы не будем сирену отключать на ночь". Понятно: вдруг реальное задымление, пожар. Вопрос: как мы тогда будем отдыхать? И я принял решение, убедил: выставил дежурство по четыре часа. И так неделю. Последнее слово осталось за командиром", - поведал Кононенко. Он также рассказал, что основной риск для космонавта - радиация. Недавно на главной медицинской комиссии один из российских ученых показал презентацию со слайдом, посвященным Кононенко. В ней, по словам космонавта, говорилось, что дозу радиации, которую он набрал за пять полетов на орбиту, обычный житель Московской области мог бы получить за 600 лет. Другой случай, о котором рассказал космонавт, был связан со сложностями послеполетной реабилитации. "Иной раз тяжело было ходить. Например, прогуливаясь, я замечал, что большое количество людей меня обгоняют. Понадобилось время, чтобы вернулся нормальный темп", - сказал Кононенко. Кононенко в июне 2024 года стал первым в мире землянином, который суммарно провел в космосе больше тысячи дней. Примерно столько времени бы потребовалось, чтобы слетать на Марс и обратно дважды. По возвращении с орбиты суммарный налет Кононенко составил 1111 суток.

https://ria.ru/20240927/kosmos-1975028320.html

https://ria.ru/20240927/kononenko-1975027284.html

https://ria.ru/20250310/kononenko-2004182505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, московская область (подмосковье), марс, олег кононенко