https://ria.ru/20250411/kod-2010767235.html

НЦ "Россия" подписал меморандумы о визуальном коде России

НЦ "Россия" подписал меморандумы о визуальном коде России - РИА Новости, 11.04.2025

НЦ "Россия" подписал меморандумы о визуальном коде России

Национальный центр "Россия" подписал два меморандума о едином подходе к разработке визуального кода страны, сообщается в Telegram-канале организации. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:25:00+03:00

2025-04-11T16:25:00+03:00

2025-04-11T16:55:00+03:00

россия

общество

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальный центр "Россия" подписал два меморандума о едином подходе к разработке визуального кода страны, сообщается в Telegram-канале организации."Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны. Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших застройщиков. <...> подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства", — говорится в посте.Второй документ НЦ "Россия" подписал с АО "Марка" — государственной компанией, издателем и распространителем госзнаков почтовой оплаты и филателистической продукции с уникальным дизайном. Меморандум направлен на совместную работу над продвижением визуального образа страны.Как отметили в центре, оба документа предполагают создание единой системы визуальной идентичности России, формирование четкого образа современной эпохи в истории страны, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через архитектуру, дизайн и другие визуальные коммуникации.

https://ria.ru/20250410/vtsiom-2010450139.html

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