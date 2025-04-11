НЦ "Россия" подписал меморандумы о визуальном коде России
НЦ "Россия" подписал меморандумы о разработке визуального кода страны
© Фото : Пресс-служба Национального центра "Россия"В Национальном центре "Россия" состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны
В Национальном центре "Россия" состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Национальный центр "Россия" подписал два меморандума о едином подходе к разработке визуального кода страны, сообщается в Telegram-канале организации.
"Состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны. Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы, который объединяет крупнейших застройщиков. <...> подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства", — говорится в посте.
Второй документ НЦ "Россия" подписал с АО "Марка" — государственной компанией, издателем и распространителем госзнаков почтовой оплаты и филателистической продукции с уникальным дизайном. Меморандум направлен на совместную работу над продвижением визуального образа страны.
Как отметили в центре, оба документа предполагают создание единой системы визуальной идентичности России, формирование четкого образа современной эпохи в истории страны, а также продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей через архитектуру, дизайн и другие визуальные коммуникации.