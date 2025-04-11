https://ria.ru/20250411/klichko-2010718128.html

На Украине приостановили решение о расширении полномочий Кличко

На Украине приостановили решение о расширении полномочий Кличко - РИА Новости, 11.04.2025

На Украине приостановили решение о расширении полномочий Кличко

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в пятницу, что обжаловал в суде решение Киевского горвета о расширении полномочий мэра... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:12:00+03:00

2025-04-11T14:12:00+03:00

2025-04-11T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в пятницу, что обжаловал в суде решение Киевского горвета о расширении полномочий мэра столицы Виталия Кличко. Украинское издание "Страна.ua" 3 апреля сообщало, что Киевский горсовет поддержал постановление, согласно которому решения Киевской городской военной администрации (КГВА) будут выполняться при согласовании с мэром столицы. Ранее Ткаченко заявлял, что Кличко "проталкивает решение", которое лишает КГВА права издавать распоряжения. "Решение Киевсовета о расширении Кличко своих полномочий приостановлено судом, суд изучает его законность. Я лично подал иск. Сообщаю об этом прямо и прозрачно. Будет не кулуарщина, как они привыкли. А будет закон", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале. Как сообщает украинское издание "Общественное. Новости", в конце января Кличко обратился к Владимиру Зеленскому относительно деятельности Ткаченко, направленной якобы на "узурпацию власти" в столице. В свою очередь Ткаченко ранее выступил с заявлением о том, что усилия городских властей Киева направлены на борьбу с ним лично и назвал обвинения пустыми.

https://ria.ru/20250211/klichko-1998627590.html

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