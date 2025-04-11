Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США на 41% до 125%
© Getty Images / Justin SullivanКонтейнеровоз в порту Окленда, Калифорния
© Getty Images / Justin Sullivan
Контейнеровоз в порту Окленда, Калифорния. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", — говорится в сообщении.
Решение вступит в силу с 12 апреля.
Как заявили в Минкоммерции КНР, Пекин также подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Ведомство призвало Штаты отменить пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия.
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Конфликт США и Китая из-за пошлин
Глава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.
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США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.
Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.