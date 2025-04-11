https://ria.ru/20250411/kitay-2010652685.html

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125% - РИА Новости, 11.04.2025

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%

КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:07:00+03:00

2025-04-11T11:07:00+03:00

2025-04-11T12:06:00+03:00

китай

экономика

сша

введение трампом пошлин на импорт

пекин

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая."Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", — говорится в сообщении.Решение вступит в силу с 12 апреля.Как заявили в Минкоммерции КНР, Пекин также подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Ведомство призвало Штаты отменить пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия.Конфликт США и Китая из-за пошлинГлава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.

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https://ria.ru/20250410/kitay-2010349278.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009894032.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

китай

сша

пекин

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китай, экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, пекин, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)