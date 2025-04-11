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Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125% - РИА Новости, 11.04.2025
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11:07 11.04.2025 (обновлено: 12:06 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/kitay-2010652685.html
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125% - РИА Новости, 11.04.2025
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:07:00+03:00
2025-04-11T12:06:00+03:00
китай
экономика
сша
введение трампом пошлин на импорт
пекин
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая."Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", — говорится в сообщении.Решение вступит в силу с 12 апреля.Как заявили в Минкоммерции КНР, Пекин также подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Ведомство призвало Штаты отменить пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия.Конфликт США и Китая из-за пошлинГлава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
https://ria.ru/20250411/kitay-2010637272.html
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китай, экономика, сша, введение трампом пошлин на импорт, пекин, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто)
Китай, Экономика, США, Введение Трампом пошлин на импорт, Пекин, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО)
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%

Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США на 41% до 125%

© Getty Images / Justin SullivanКонтейнеровоз в порту Окленда, Калифорния
Контейнеровоз в порту Окленда, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Getty Images / Justin Sullivan
Контейнеровоз в порту Окленда, Калифорния. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 апр — РИА Новости. КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%, передает Центральное телевидение Китая.
"Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%", — говорится в сообщении.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин
Вчера, 09:54
Решение вступит в силу с 12 апреля.
Как заявили в Минкоммерции КНР, Пекин также подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Ведомство призвало Штаты отменить пошлины и полностью исправить свои ошибочные действия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
У Китая есть убойный козырь против Трампа
10 апреля, 08:00

Конфликт США и Китая из-за пошлин

Глава Белого дома Дональд Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
США досрочно проиграли войну пошлин с Китаем
8 апреля, 08:00
США, со своей стороны, увеличили пошлины до 104 процентов, на что Пекин ответил дополнительной тарифной ставкой в размере 84 процентов. После этого Трамп поднял пошлины для Китая сначала до 125 процентов, а вскоре — до 145.
Как отметил официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь, победителей в тарифной войне нет, Пекин не хочет воевать, но и не боится борьбы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария
8 апреля, 08:00
 
КитайЭкономикаСШАВведение Трампом пошлин на импортПекинДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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