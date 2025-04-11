https://ria.ru/20250411/kirgizija-2010634854.html
В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы
В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы - РИА Новости, 11.04.2025
В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы
В Чуйской области Киргизии вандалы закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу"... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:43:00+03:00
2025-04-11T09:43:00+03:00
2025-04-11T11:40:00+03:00
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БИШКЕК, 11 апр — РИА Новости. В Чуйской области Киргизии вандалы закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги"). "Кыргыз темир жолу" выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим <…> на перегоне Кант — Аламедин. Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область) с иностранными туристами из стран Европы", — говорится в релизе. Из-за этого пострадал сотрудник поездной бригады, уточнило предприятие.В пресс-службе отметили, что такие действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и угрожают их безопасности. Особенно недопустимым в "Кыргыз темир жолу" сочли случаи, когда из-за действий преступников страдают гости республики, потому что это может негативно отразиться на международном имидже Киргизии.Пресс-служба призвала людей, проживающих у железной дороги, проявлять сознательность и ответственность, и напомнила, что любые действия, нарушающие безопасность движения и угрожающие жизни и здоровью пассажиров, будут рассматриваться в рамках действующего законодательства. Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего. Седьмого апреля "Кыргыз темир жолу" сообщило о прибытии в Бишкек первого в этом году поезда с туристами из Европы. В поезде 11 вагонов, а общее количество туристов превышает 80 человек. Маршрут пролегает через Узбекистан, Киргизию и Казахстан.
https://ria.ru/20231123/kirgiziya-1911091052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чуйская область, киргизия, европа, новости - туризм
Туризм, В мире, Чуйская область, Киргизия, Европа, Новости - Туризм
В Киргизии закидали камнями поезд с туристами из Европы
В Киргизии вандалы закидали камнями поезд с туристами из Европы
БИШКЕК, 11 апр — РИА Новости.
В Чуйской области Киргизии вандалы закидали камнями поезд с туристами из Европы, сообщили журналистам в пресс-службе госпредприятия "Кыргыз темир жолу"
("Киргизские железные дороги").
"Кыргыз темир жолу" выражает обеспокоенность в связи с инцидентом, произошедшим <…> на перегоне Кант — Аламедин. Неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями и разбив окна в вагонах туристического поезда, следовавшего из города Балыкчы (Иссык-Кульская область
) с иностранными туристами из стран Европы", — говорится в релизе.
Из-за этого пострадал сотрудник поездной бригады, уточнило предприятие.
В пресс-службе отметили, что такие действия не только создают серьезные неудобства для пассажиров, но и угрожают их безопасности. Особенно недопустимым в "Кыргыз темир жолу" сочли случаи, когда из-за действий преступников страдают гости республики, потому что это может негативно отразиться на международном имидже Киргизии.
Пресс-служба призвала людей, проживающих у железной дороги, проявлять сознательность и ответственность, и напомнила, что любые действия, нарушающие безопасность движения и угрожающие жизни и здоровью пассажиров, будут рассматриваться в рамках действующего законодательства.
Сейчас проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Седьмого апреля "Кыргыз темир жолу" сообщило о прибытии в Бишкек первого в этом году поезда с туристами из Европы. В поезде 11 вагонов, а общее количество туристов превышает 80 человек. Маршрут пролегает через Узбекистан, Киргизию и Казахстан.