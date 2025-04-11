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В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:17 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kiev-2010795564.html
В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине
В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2025
В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине
Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:17:00+03:00
2025-04-11T18:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka"."В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. &lt;…&gt; Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась", — считает он.Офицер выразил уверенность в возможности такого сценарии, заявив, что она подтверждается разведпризнаками как со стороны России, так и со стороны Украины.В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на празднование 9 Мая пока нет. О намерении американского лидера посетить столицу России на День Победы писал журнал Le Point.
https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html
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в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, дмитрий песков, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Служба безопасности Украины
В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине

Стариков: визит Трампа 9 мая в Москву будет означать конец конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka".
«
"В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. <…> Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась", — считает он.
Офицер выразил уверенность в возможности такого сценарии, заявив, что она подтверждается разведпризнаками как со стороны России, так и со стороны Украины.
В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на празднование 9 Мая пока нет. О намерении американского лидера посетить столицу России на День Победы писал журнал Le Point.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковСлужба безопасности Украины
 
 
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