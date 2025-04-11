https://ria.ru/20250411/kiev-2010795564.html

В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине

В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине - РИА Новости, 11.04.2025

В Киеве раскрыли, по какой детали определить окончание конфликта на Украине

Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:17:00+03:00

2025-04-11T18:17:00+03:00

2025-04-11T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приезд президента США Дональда Трампа в Москву на День Победы будет символизировать окончание конфликта на Украине, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью каналу "Politeka"."В Москву 9 мая приезжает председатель Си, это очень важно. <…> Если туда приедет еще президент Трамп, то это будет говорить о том, что война закончилась", — считает он.Офицер выразил уверенность в возможности такого сценарии, заявив, что она подтверждается разведпризнаками как со стороны России, так и со стороны Украины.В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на празднование 9 Мая пока нет. О намерении американского лидера посетить столицу России на День Победы писал журнал Le Point.

https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html

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в мире, украина, москва, россия, дональд трамп, дмитрий песков, служба безопасности украины