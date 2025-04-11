https://ria.ru/20250411/khusity-2010822741.html

Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве

Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве - РИА Новости, 11.04.2025

Хуситы сообщили об атаке на два военных объекта в Тель-Авиве

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало две военные цели в израильском Тель-Авиве с использованием... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T23:11:00+03:00

2025-04-11T23:11:00+03:00

2025-04-11T23:52:00+03:00

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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что атаковало две военные цели в израильском Тель-Авиве с использованием беспилотников."Военно-воздушные силы провели качественную военную операцию против двух израильских военных объектов в оккупированном Яффо, используя два беспилотника "Яффо", — говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа для телеканала "Аль-Масира"."Мы заявляем, что противостояние продолжающейся агрессии США против нашей страны не помешает нам, если бог даст, продолжить выполнение нашего долга по отношению к сектору Газа", — добавил он.Ранее в пятницу хуситы сообщили, что атаковали беспилотниками и ракетами американский авианосец и сопровождающие его корабли на севере Красного моря.Хуситы продолжают атаки, несмотря на ежедневные бомбардировки авиацией США провинций под их контролем, в том числе столицы Саны, в результате чего в Йемене погибли более ста человек. Как сообщил РИА Новости йеменский источник, в ночь на субботу американские истребители совершили три налета на позиции "Ансар Алла" в районе Бани-Хашиш на окраине столицы Саны.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

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в мире, йемен, тель-авив, сша, ансар алла