Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море
Американский авианосец Harry Truman. Архивное фото
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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
"Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. <...> Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа", — говорится в заявлении.
Как отметил Сариа, своими действиями хуситы подтверждают, что Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".
За прошедший период времени, по данным хуситов, погибли более 100 человек. Сами повстанцы в качестве ответной меры наносят удары по американским кораблям.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта движение начало обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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