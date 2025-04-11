https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 11.04.2025

Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:53:00+03:00

2025-04-11T17:53:00+03:00

2025-04-11T18:28:00+03:00

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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале."Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. <...> Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа", — говорится в заявлении.Как отметил Сариа, своими действиями хуситы подтверждают, что Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". За прошедший период времени, по данным хуситов, погибли более 100 человек. Сами повстанцы в качестве ответной меры наносят удары по американским кораблям."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта движение начало обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла