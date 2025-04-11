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Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 11.04.2025
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17:53 11.04.2025 (обновлено: 18:28 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/khusity-2010792102.html
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море - РИА Новости, 11.04.2025
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:53:00+03:00
2025-04-11T18:28:00+03:00
в мире
йемен
красное море
сша
ансар алла
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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале."Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. &lt;...&gt; Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа", — говорится в заявлении.Как отметил Сариа, своими действиями хуситы подтверждают, что Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". За прошедший период времени, по данным хуситов, погибли более 100 человек. Сами повстанцы в качестве ответной меры наносят удары по американским кораблям."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта движение начало обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html
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в мире, йемен, красное море, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Красное море, США, Ансар Алла
Хуситы атаковали американский авианосец в Красном море

Хуситы атаковали авианосец США Harry Truman в Красном море

© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas GooleyАмериканский авианосец Harry Truman
Американский авианосец Harry Truman - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Thomas Gooley
Американский авианосец Harry Truman. Архивное фото
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ДОХА, 11 апр — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море, сообщил представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.
"Нанесение ударов по авианосцу Harry Truman и военным кораблям противника осуществлялось с использованием ряда крылатых ракет и беспилотников. <...> Совместная операция разного рода войск стала ответом на агрессию США против нашей страны и их преступлений против нашего народа", — говорится в заявлении.
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Как отметил Сариа, своими действиями хуситы подтверждают, что Штатам не удалось повлиять на военный потенциал Йемена.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства".
За прошедший период времени, по данным хуситов, погибли более 100 человек. Сами повстанцы в качестве ответной меры наносят удары по американским кораблям.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта движение начало обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, хуситы бьют ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными атаками на Йемен.
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В миреЙеменКрасное мореСШААнсар Алла
 
 
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