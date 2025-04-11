https://ria.ru/20250411/khirosima-2010621249.html

Посольство России в Японии не получало уведомлений о церемонии в Хиросиме

Посольство России в Японии не получало уведомлений о церемонии в Хиросиме - РИА Новости, 11.04.2025

Посольство России в Японии не получало уведомлений о церемонии в Хиросиме

Посольство Российской Федерации в Японии пока не получало уведомлений от Хиросимы по поводу церемонии памяти жертв атомной бомбардировки города в 1945 году,... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T07:31:00+03:00

2025-04-11T07:31:00+03:00

2025-04-11T07:31:00+03:00

в мире

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нагасаки (город)

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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Японии пока не получало уведомлений от Хиросимы по поводу церемонии памяти жертв атомной бомбардировки города в 1945 году, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. "Предметно говорить о реакции посольства не приходится, так как никаких официальных уведомлений дипмиссия не получала. Гипотетические рассуждения пока преждевременны", - сказал представитель посольства. Ранее власти города подтвердили РИА Новости, что в 2025 году уведомления о проведении церемонии будут разосланы всем странам, в том числе и России, и Белоруссии, и тем странам, кто ранее не получал приглашений, что делает возможным присутствие этих стран на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США города Хиросимы в 1945 году. В 2025 году было решено изменить формат и рассылать вместо приглашений уведомления о церемонии и ее целях, оставляя таким образом решение об участии или неучастии на усмотрение каждой страны и региона. Таким образом, все страны, в том числе и те, кому в 2024 году и ранее не направлялись приглашения, получат уведомления и смогут самостоятельно принять решение об участии. Это связано с намерением Хиросимы в 80-ю годовщину атомной бомбардировки города привлечь внимание к бесчеловечному характеру ядерного оружия. С 2022 года Хиросима не присылает приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с военным конфликтом на Украине. Приглашения также не получают и представители Палестины, так как Япония официально не признает Палестину государством. Не получали приглашения и ряд небольших государств, с которыми у Японии есть дипломатические отношения, но которые не представлены дипмиссиями в Японии. Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки каждый год проходит в Парке мира в Хиросиме 6 августа. Парк разбит на одном из мест, где после бомбардировки сжигали бесчисленные тела погибших. На монументе в эпицентре взрыва, рядом с которым проходит церемония, написано: "Спите спокойно, эта ошибка больше не повторится". В церемонии принимают участие премьер-министр Японии, члены правительства, представители международных организаций и дипломатических миссий. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".

https://ria.ru/20250411/khirosima-2010618125.html

https://ria.ru/20240903/lavrov-1970361247.html

хиросима (префектура)

япония

нагасаки (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиросима (префектура), япония, нагасаки (город), россия