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При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:43 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kherson-2010646488.html
При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.04.2025
При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель
Один мирный житель города Алешки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 50 артиллерийских... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T10:43:00+03:00
2025-04-11T10:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 11 апр - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 50 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирный житель Алешек пострадал в результате обстрела ВСУ. Мужчина 1968 года рождения был госпитализирован в Алешковскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и судорожным синдромом. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 13 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Малокаховка, Каховка, Малая Лепетиха, Вольная Украина, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, Бехтеры, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html
днепр (город)
херсонская область
новая каховка
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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле города Алешки пострадал мирный житель

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Алешек Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Алешек Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 11 апр - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 50 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"Мирный житель Алешек пострадал в результате обстрела ВСУ. Мужчина 1968 года рождения был госпитализирован в Алешковскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и судорожным синдромом. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 13 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Малокаховка, Каховка, Малая Лепетиха, Вольная Украина, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, Бехтеры, Новая Маячка, Саги.
Снаряд с надписью За военкора Аню Прокофьеву уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками в Херсоне
6 апреля, 11:41
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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