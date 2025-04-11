https://ria.ru/20250411/kherson-2010646488.html

При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 11.04.2025

При украинском обстреле Херсонской области пострадал мирный житель

Один мирный житель города Алешки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 50 артиллерийских... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:43:00+03:00

2025-04-11T10:43:00+03:00

2025-04-11T10:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 11 апр - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки ранен в результате украинского артиллерийского обстрела, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 50 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "Мирный житель Алешек пострадал в результате обстрела ВСУ. Мужчина 1968 года рождения был госпитализирован в Алешковскую центральную районную больницу с минно-взрывной травмой, контузией головного мозга и судорожным синдромом. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 30 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 13 населенных пунктов Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Малокаховка, Каховка, Малая Лепетиха, Вольная Украина, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Горностаевка, Каиры, Бехтеры, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20250406/artilleristy-2009622166.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины