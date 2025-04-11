https://ria.ru/20250411/khachaturyan-2010773859.html

Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними

Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними - РИА Новости, 11.04.2025

Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними

Прокурор попросил признать вину убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T16:48:00+03:00

2025-04-11T16:48:00+03:00

2025-04-11T17:53:00+03:00

происшествия

москва

алексей паршин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прокурор попросил признать вину убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из потерпевших. По его словам, в Бутырском суде Москвы начались прения сторон. "Сегодня выступил прокурор. Он попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью", — сказал Паршин.Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыли, но надеется, что это произойдет после признания их отца виновным.Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Защита настаивала, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета совершения определенных действий, а впоследствии освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты как смягчающее обстоятельство. В феврале 2023 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве — на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно — в прокуратуру.

https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html

https://ria.ru/20250407/isk-2009723223.html

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