Рейтинг@Mail.ru
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними - РИА Новости, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 11.04.2025 (обновлено: 17:53 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/khachaturyan-2010773859.html
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними - РИА Новости, 11.04.2025
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними
Прокурор попросил признать вину убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:48:00+03:00
2025-04-11T17:53:00+03:00
происшествия
москва
алексей паршин
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720385_0:752:1262:1462_1920x0_80_0_0_cca36fb102672a329d85b3ffb73c181e.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прокурор попросил признать вину убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из потерпевших. По его словам, в Бутырском суде Москвы начались прения сторон. "Сегодня выступил прокурор. Он попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью", — сказал Паршин.Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыли, но надеется, что это произойдет после признания их отца виновным.Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь. Защита настаивала, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета совершения определенных действий, а впоследствии освободили от электронных браслетов.Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты как смягчающее обстоятельство. В феврале 2023 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве — на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно — в прокуратуру.
https://ria.ru/20250410/kriminal-2010218361.html
https://ria.ru/20250407/isk-2009723223.html
https://ria.ru/20250405/kriminal-2009397920.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720385_0:676:1263:1623_1920x0_80_0_0_83e1c033cc5aa5dd57c444d909ede18e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, алексей паршин, генеральная прокуратура рф, московский городской суд
Происшествия, Москва, Алексей Паршин, Генеральная прокуратура РФ, Московский городской суд
Прокурор попросил признать вину отца сестер Хачатурян в насилии над ними

Прокурор попросил суд признать вину отца сестер Хачатурян и прекратить дело

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Прокурор попросил признать вину убитого в 2018 году Михаила Хачатуряна в насилии над дочерьми, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий интересы одной из потерпевших.
По его словам, в Бутырском суде Москвы начались прения сторон.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
“Пожизненного мало". Новый поворот в деле главного узника "Полярной совы"
10 апреля, 08:00
"Сегодня выступил прокурор. Он попросил признать доказанной виновность Хачатуряна по всем пунктам обвинения и прекратить его дело в связи со смертью", — сказал Паршин.

Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в Сети.

Адвокат напомнил, что дело самих сестер еще не закрыли, но надеется, что это произойдет после признания их отца виновным.
Резонансное убийство произошло в Москве 27 июля 2018 года: три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Девушкам было 17, 18 и 19 лет, больше всего ран нанесла младшая дочь.
Обвиняемые по делу об организации покушения на Светлану Хананашвили во время оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору частной школы
7 апреля, 03:11
Защита настаивала, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, но обвинение все-таки предъявили по статье об убийстве по предварительному сговору. Сначала задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до запрета совершения определенных действий, а впоследствии освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты как смягчающее обстоятельство.
В феврале 2023 года Мосгорсуд вернул оба дела об убийстве — на старших сестер и младшую, они расследовались отдельно — в прокуратуру.
Владимир Миргород во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
"Их были сотни". В деле самого страшного маньяка России — новый поворот
5 апреля, 08:00
 
ПроисшествияМоскваАлексей ПаршинГенеральная прокуратура РФМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала