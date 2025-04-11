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"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали - РИА Новости, 11.04.2025
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Религия
 
08:00 11.04.2025 (обновлено: 08:02 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/katastrofa-2010526790.html
"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали
"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали - РИА Новости, 11.04.2025
"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали
Парламент Эстонии принял закон, согласно которому местная православная церковь должна в кратчайшие сроки разорвать связи с Москвой. Многие политики и... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:00:00+03:00
2025-04-11T08:02:00+03:00
религия
москва
эстония
россия
русская православная церковь
московский патриархат
оон
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому местная православная церковь должна в кратчайшие сроки разорвать связи с Москвой. Многие политики и общественные деятели уже назвали документ "репрессивным". Но, похоже, власти на этом не остановятся.Ударили тяжелой артиллериейУ эстонского Рийгикогу 9 апреля выдался тяжелый день — повестка не предусматривала ни минуты свободного времени. Предстояло рассмотреть ряд налоговых изменений, вопрос морской безопасности, обсудить присоединение страны к Международному институту демократии и так далее.Напоследок депутаты оставили поправки в закон о церквях и приходах. Отныне любая религиозная организация в стране не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве, &lt;...&gt; если они представляют угрозу безопасности".Кроме того, гласит новая версия, "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".За проголосовало большинство: 60 парламентариев против 13 (всего в Рийгикогу 101 депутат). Оно и понятно почему. По сути, изменения стали очередным репрессивным шагом против Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее ЭПЦ Московского патриархата).Борьбу с ней власти ведут с 2022-го. Сперва неявно: Министерство внутренних дел потребовало от руководства ЭХПЦ дать оценку действиям Москвы и осудить спецоперацию на Украине. Однако опубликованное заявление чиновников не удовлетворило, и они перешли к неприкрытому давлению.Опасны для обществаВ начале 2024-го МВД не продлило вид на жительство главе ЭПЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову). Он, следуя пояснению ведомства, "не изменил свою линию поведения" и продолжает поддерживать действия России на Украине. А потому представляет большую угрозу нацбезопасности. В итоге архиерей покинул страну.А уже в мае представитель социал-демократов и тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс внес в парламент законопроект о признании РПЦ и ее "филиалов" (в частности, Эстонской церкви) "экстремистской" и "террористической" организацией. Даже обоснование подготовил.По мнению министра, патриарх Кирилл "еще до войны говорил, что отдельного украинского народа быть не должно, что это часть Руси". За этим последовали события февраля 2022-го. Аналогично глава РПЦ высказывался и о Прибалтике: "Несмотря на появление политических границ, &lt;…&gt; для Церкви их нет, &lt;…&gt; и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси".А уж выступление патриарха на съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) в конце марта 2024-го — об СВО как "священной войне" и о западных странах — "жертвах сатанизма" — окончательно убедило МВД в "тлетворном влиянии Московской церкви".Рука об руку с врагомС самого начала конфликта ЭПЦ стремилась к диалогу и консенсусу. Так, когда от нее потребовали внести существенные изменения в устав, чтобы "окончательно порвать с Москвой", она сделала это весьма грамотно. В документе сохранили ссылку на томос 1993-го — грамоту, по которой церковь стала самоуправляемой в составе Московского патриархата. Казалось бы, и овцы целы, и волки сыты.Но власти такой расклад не устроил. "Указание на томос осталось, — негодовал Ляэнеметс, — а там четко написано, что церковь подчиняется Москве".Параллельно чиновники склоняли русскоязычное духовенство к объединению с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ). Параллельная, вопреки канонам, структура была создана в 1990-е стараниями Константинополя. Отношения с ней у ЭПЦ складывались не лучшим образом — доходило даже до разрыва евхаристического общения.Поэтому от "духовной оптимизации" религиозная организация отказалась. Это был бы верный путь к расколу. Но, чтобы не злить чиновников, согласилась на серию консультаций с ЭАПЦ. С этой же целью сменила название — благо Тартуский уездный суд его утвердил. Так, со 2 апреля ЭПЦ МП официально именуется Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ).Расклад ТароНо, судя по результатам последнего голосования в Рийгикогу, власти настроены весьма решительно. Поправки в закон о церквях дают духовенству два месяца на то, чтобы основательно изменить устав — окончательно "вычистить" оттуда любые привязки к Москве."Тут вопрос вообще не церквей и вероисповедания, а вопрос действия юридических лиц в правовом поле Эстонии. Если правовое поле меняется, то любое юридическое лицо, любая организация должны отвечать требованиям этого правового поля", — прокомментировал журналистам решение парламента сменивший Ляэнеметса на посту главы МВД Игорь Таро.По его словам, такой подход — наиболее разумный: закрывать и ликвидировать силой никто ничего не будет; обозначены условия, которые следует соблюсти. При этом министра нисколько не смущает, что, выполни ЭХПЦ требования светских властей, она автоматически нарушит собственные, канонические, правила.К тому же в некоторых случаях сделать это просто невозможно. Например, Пюхтицкий Свято-Успенский монастырь. Он — ставропигиальный, то есть подчиняется напрямую главе РПЦ. Кроме того, обитель имеет тесную духовную связь с Москвой: в советские годы от закрытия ее не раз спасал будущий патриарх Алексий II, бывший тогда митрополитом Таллинским.Прояви же ЭХПЦ принципиальность, последует ее ликвидация как юридического лица через суд. И полная конфискация имущества.Уроки прошлогоОднако в деле судьбы православной церкви в Эстонии не все так однозначно. Во-первых, уровнем религиозной свободы в прибалтийской республике заинтересовались на очередной сессии Совета ООН по правам человека, который проходил в феврале-апреле."Мы считаем действия эстонских властей противоречащими международному праву и видим в этом серьезную угрозу, которая может привести к социальной розни и нарушению прав человека", — заявил тогда викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).А также добавил, что намерен добиваться юридической и дипломатической поддержки на международном уровне с целью защиты религиозных свобод прихожан. Пока же руководство ЭХПЦ планирует направить обращение президенту страны Алару Карису с просьбой наложить на принятый закон вето и отправить на доработку.Во-вторых, далеко не все в Рийгикогу восторженно приняли поправки в закон о церквях."На практике Министерство внутренних дел готовит для нас катастрофическую ситуацию, когда мы провоцируем ссору с Россией и с США, которые заявили, что преследование христианской церкви находится под их пристальным вниманием. Тем самым мы организуем новую бронзовую ночь (имеется в виду случай, произошедший в Таллине в ночь с 26 на 27 апреля 2007-го: перенос памятника Воину-Освободителю и эксгумация останков советских солдат. — Прим. ред.)", — отметил в беседе с журналистами лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме.Да и не было ни одного реального случая "терроризма" и "подрывной деятельности" со стороны Эстонской церкви за годы ее существования, добавил политик.Но правящий актив это, видимо, не смущает. Ранее парламент принял поправку в закон о выборах, согласно которой граждане третьих стран (в частности, России и Белоруссии) и лица без гражданства не смогут проголосовать на местных выборах. Не исключено, что следующей жертвой дискриминации станет церковь.
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москва, эстония, россия, русская православная церковь, московский патриархат, оон, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Москва, Эстония, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат, ООН, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали

Лидер EKRE Хельме: принятие закона о церквях приведет к новой "бронзовой ночи"

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе России и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому местная православная церковь должна в кратчайшие сроки разорвать связи с Москвой. Многие политики и общественные деятели уже назвали документ "репрессивным". Но, похоже, власти на этом не остановятся.

Ударили тяжелой артиллерией

У эстонского Рийгикогу 9 апреля выдался тяжелый день — повестка не предусматривала ни минуты свободного времени. Предстояло рассмотреть ряд налоговых изменений, вопрос морской безопасности, обсудить присоединение страны к Международному институту демократии и так далее.
Напоследок депутаты оставили поправки в закон о церквях и приходах. Отныне любая религиозная организация в стране не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве, <...> если они представляют угрозу безопасности".
Кроме того, гласит новая версия, "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".
За проголосовало большинство: 60 парламентариев против 13 (всего в Рийгикогу 101 депутат). Оно и понятно почему. По сути, изменения стали очередным репрессивным шагом против Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее ЭПЦ Московского патриархата).
© Фото : RastrojoРийгикогу
Рийгикогу - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Rastrojo
Рийгикогу
Борьбу с ней власти ведут с 2022-го. Сперва неявно: Министерство внутренних дел потребовало от руководства ЭХПЦ дать оценку действиям Москвы и осудить спецоперацию на Украине. Однако опубликованное заявление чиновников не удовлетворило, и они перешли к неприкрытому давлению.

Опасны для общества

В начале 2024-го МВД не продлило вид на жительство главе ЭПЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову). Он, следуя пояснению ведомства, "не изменил свою линию поведения" и продолжает поддерживать действия России на Украине. А потому представляет большую угрозу нацбезопасности. В итоге архиерей покинул страну.
А уже в мае представитель социал-демократов и тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс внес в парламент законопроект о признании РПЦ и ее "филиалов" (в частности, Эстонской церкви) "экстремистской" и "террористической" организацией. Даже обоснование подготовил.
© AP Photo / Czarek SokolowskiГлава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс
По мнению министра, патриарх Кирилл "еще до войны говорил, что отдельного украинского народа быть не должно, что это часть Руси". За этим последовали события февраля 2022-го. Аналогично глава РПЦ высказывался и о Прибалтике: "Несмотря на появление политических границ, <…> для Церкви их нет, <…> и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси".
А уж выступление патриарха на съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) в конце марта 2024-го — об СВО как "священной войне" и о западных странах — "жертвах сатанизма" — окончательно убедило МВД в "тлетворном влиянии Московской церкви".

Рука об руку с врагом

С самого начала конфликта ЭПЦ стремилась к диалогу и консенсусу. Так, когда от нее потребовали внести существенные изменения в устав, чтобы "окончательно порвать с Москвой", она сделала это весьма грамотно. В документе сохранили ссылку на томос 1993-го — грамоту, по которой церковь стала самоуправляемой в составе Московского патриархата. Казалось бы, и овцы целы, и волки сыты.
Но власти такой расклад не устроил. "Указание на томос осталось, — негодовал Ляэнеметс, — а там четко написано, что церковь подчиняется Москве".
© Getty Images / Holger LeueСлужба в соборе Александра Невского Эстонской православной церкви в Таллине
Служба в соборе Александра Невского Эстонской православной церкви в Таллине - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Holger Leue
Служба в соборе Александра Невского Эстонской православной церкви в Таллине
Параллельно чиновники склоняли русскоязычное духовенство к объединению с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ). Параллельная, вопреки канонам, структура была создана в 1990-е стараниями Константинополя. Отношения с ней у ЭПЦ складывались не лучшим образом — доходило даже до разрыва евхаристического общения.
Поэтому от "духовной оптимизации" религиозная организация отказалась. Это был бы верный путь к расколу. Но, чтобы не злить чиновников, согласилась на серию консультаций с ЭАПЦ. С этой же целью сменила название — благо Тартуский уездный суд его утвердил. Так, со 2 апреля ЭПЦ МП официально именуется Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ).

Расклад Таро

Но, судя по результатам последнего голосования в Рийгикогу, власти настроены весьма решительно. Поправки в закон о церквях дают духовенству два месяца на то, чтобы основательно изменить устав — окончательно "вычистить" оттуда любые привязки к Москве.
© Фото : Министерство внутренних дел ЭстонииИгорь Таро
Игорь Таро - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : Министерство внутренних дел Эстонии
Игорь Таро
"Тут вопрос вообще не церквей и вероисповедания, а вопрос действия юридических лиц в правовом поле Эстонии. Если правовое поле меняется, то любое юридическое лицо, любая организация должны отвечать требованиям этого правового поля", — прокомментировал журналистам решение парламента сменивший Ляэнеметса на посту главы МВД Игорь Таро.
По его словам, такой подход — наиболее разумный: закрывать и ликвидировать силой никто ничего не будет; обозначены условия, которые следует соблюсти. При этом министра нисколько не смущает, что, выполни ЭХПЦ требования светских властей, она автоматически нарушит собственные, канонические, правила.
К тому же в некоторых случаях сделать это просто невозможно. Например, Пюхтицкий Свято-Успенский монастырь. Он — ставропигиальный, то есть подчиняется напрямую главе РПЦ. Кроме того, обитель имеет тесную духовную связь с Москвой: в советские годы от закрытия ее не раз спасал будущий патриарх Алексий II, бывший тогда митрополитом Таллинским.
Прояви же ЭХПЦ принципиальность, последует ее ликвидация как юридического лица через суд. И полная конфискация имущества.
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc FerréЗаседание Совета ООН по правам человека
Заседание Совета ООН по правам человека - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc Ferré
Заседание Совета ООН по правам человека

Уроки прошлого

Однако в деле судьбы православной церкви в Эстонии не все так однозначно. Во-первых, уровнем религиозной свободы в прибалтийской республике заинтересовались на очередной сессии Совета ООН по правам человека, который проходил в феврале-апреле.
"Мы считаем действия эстонских властей противоречащими международному праву и видим в этом серьезную угрозу, которая может привести к социальной розни и нарушению прав человека", — заявил тогда викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).
А также добавил, что намерен добиваться юридической и дипломатической поддержки на международном уровне с целью защиты религиозных свобод прихожан. Пока же руководство ЭХПЦ планирует направить обращение президенту страны Алару Карису с просьбой наложить на принятый закон вето и отправить на доработку.
Во-вторых, далеко не все в Рийгикогу восторженно приняли поправки в закон о церквях.
© Фото : соцсети Эстонской Православной Христианской ЦерквиЕпископ Тартуский Даниил (Леписк)
Епископ Тартуский Даниил (Леписк) - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© Фото : соцсети Эстонской Православной Христианской Церкви
Епископ Тартуский Даниил (Леписк)
"На практике Министерство внутренних дел готовит для нас катастрофическую ситуацию, когда мы провоцируем ссору с Россией и с США, которые заявили, что преследование христианской церкви находится под их пристальным вниманием. Тем самым мы организуем новую бронзовую ночь (имеется в виду случай, произошедший в Таллине в ночь с 26 на 27 апреля 2007-го: перенос памятника Воину-Освободителю и эксгумация останков советских солдат. — Прим. ред.)", — отметил в беседе с журналистами лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме.
Да и не было ни одного реального случая "терроризма" и "подрывной деятельности" со стороны Эстонской церкви за годы ее существования, добавил политик.
Но правящий актив это, видимо, не смущает. Ранее парламент принял поправку в закон о выборах, согласно которой граждане третьих стран (в частности, России и Белоруссии) и лица без гражданства не смогут проголосовать на местных выборах. Не исключено, что следующей жертвой дискриминации станет церковь.
Католический священник - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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