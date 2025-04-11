https://ria.ru/20250411/katastrofa-2010526790.html

"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали

"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали - РИА Новости, 11.04.2025

"Это обернется катастрофой". Москву и Вашингтон не вовремя спровоцировали

Парламент Эстонии принял закон, согласно которому местная православная церковь должна в кратчайшие сроки разорвать связи с Москвой. Многие политики и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Парламент Эстонии принял закон, согласно которому местная православная церковь должна в кратчайшие сроки разорвать связи с Москвой. Многие политики и общественные деятели уже назвали документ "репрессивным". Но, похоже, власти на этом не остановятся.Ударили тяжелой артиллериейУ эстонского Рийгикогу 9 апреля выдался тяжелый день — повестка не предусматривала ни минуты свободного времени. Предстояло рассмотреть ряд налоговых изменений, вопрос морской безопасности, обсудить присоединение страны к Международному институту демократии и так далее.Напоследок депутаты оставили поправки в закон о церквях и приходах. Отныне любая религиозная организация в стране не может "руководствоваться в своей деятельности лицом или объединением, имеющими значительное влияние и расположенными в иностранном государстве, <...> если они представляют угрозу безопасности".Кроме того, гласит новая версия, "лицо, которому не разрешено жить или находиться в Эстонии, не может быть священнослужителем или членом правления религиозного объединения".За проголосовало большинство: 60 парламентариев против 13 (всего в Рийгикогу 101 депутат). Оно и понятно почему. По сути, изменения стали очередным репрессивным шагом против Эстонской христианской православной церкви (ЭХПЦ, ранее ЭПЦ Московского патриархата).Борьбу с ней власти ведут с 2022-го. Сперва неявно: Министерство внутренних дел потребовало от руководства ЭХПЦ дать оценку действиям Москвы и осудить спецоперацию на Украине. Однако опубликованное заявление чиновников не удовлетворило, и они перешли к неприкрытому давлению.Опасны для обществаВ начале 2024-го МВД не продлило вид на жительство главе ЭПЦ митрополиту Таллинскому Евгению (Решетникову). Он, следуя пояснению ведомства, "не изменил свою линию поведения" и продолжает поддерживать действия России на Украине. А потому представляет большую угрозу нацбезопасности. В итоге архиерей покинул страну.А уже в мае представитель социал-демократов и тогдашний глава МВД Лаури Ляэнеметс внес в парламент законопроект о признании РПЦ и ее "филиалов" (в частности, Эстонской церкви) "экстремистской" и "террористической" организацией. Даже обоснование подготовил.По мнению министра, патриарх Кирилл "еще до войны говорил, что отдельного украинского народа быть не должно, что это часть Руси". За этим последовали события февраля 2022-го. Аналогично глава РПЦ высказывался и о Прибалтике: "Несмотря на появление политических границ, <…> для Церкви их нет, <…> и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси".А уж выступление патриарха на съезде Всемирного русского народного собора (ВРНС) в конце марта 2024-го — об СВО как "священной войне" и о западных странах — "жертвах сатанизма" — окончательно убедило МВД в "тлетворном влиянии Московской церкви".Рука об руку с врагомС самого начала конфликта ЭПЦ стремилась к диалогу и консенсусу. Так, когда от нее потребовали внести существенные изменения в устав, чтобы "окончательно порвать с Москвой", она сделала это весьма грамотно. В документе сохранили ссылку на томос 1993-го — грамоту, по которой церковь стала самоуправляемой в составе Московского патриархата. Казалось бы, и овцы целы, и волки сыты.Но власти такой расклад не устроил. "Указание на томос осталось, — негодовал Ляэнеметс, — а там четко написано, что церковь подчиняется Москве".Параллельно чиновники склоняли русскоязычное духовенство к объединению с Эстонской апостольской православной церковью (ЭАПЦ). Параллельная, вопреки канонам, структура была создана в 1990-е стараниями Константинополя. Отношения с ней у ЭПЦ складывались не лучшим образом — доходило даже до разрыва евхаристического общения.Поэтому от "духовной оптимизации" религиозная организация отказалась. Это был бы верный путь к расколу. Но, чтобы не злить чиновников, согласилась на серию консультаций с ЭАПЦ. С этой же целью сменила название — благо Тартуский уездный суд его утвердил. Так, со 2 апреля ЭПЦ МП официально именуется Эстонской христианской православной церковью (ЭХПЦ).Расклад ТароНо, судя по результатам последнего голосования в Рийгикогу, власти настроены весьма решительно. Поправки в закон о церквях дают духовенству два месяца на то, чтобы основательно изменить устав — окончательно "вычистить" оттуда любые привязки к Москве."Тут вопрос вообще не церквей и вероисповедания, а вопрос действия юридических лиц в правовом поле Эстонии. Если правовое поле меняется, то любое юридическое лицо, любая организация должны отвечать требованиям этого правового поля", — прокомментировал журналистам решение парламента сменивший Ляэнеметса на посту главы МВД Игорь Таро.По его словам, такой подход — наиболее разумный: закрывать и ликвидировать силой никто ничего не будет; обозначены условия, которые следует соблюсти. При этом министра нисколько не смущает, что, выполни ЭХПЦ требования светских властей, она автоматически нарушит собственные, канонические, правила.К тому же в некоторых случаях сделать это просто невозможно. Например, Пюхтицкий Свято-Успенский монастырь. Он — ставропигиальный, то есть подчиняется напрямую главе РПЦ. Кроме того, обитель имеет тесную духовную связь с Москвой: в советские годы от закрытия ее не раз спасал будущий патриарх Алексий II, бывший тогда митрополитом Таллинским.Прояви же ЭХПЦ принципиальность, последует ее ликвидация как юридического лица через суд. И полная конфискация имущества.Уроки прошлогоОднако в деле судьбы православной церкви в Эстонии не все так однозначно. Во-первых, уровнем религиозной свободы в прибалтийской республике заинтересовались на очередной сессии Совета ООН по правам человека, который проходил в феврале-апреле."Мы считаем действия эстонских властей противоречащими международному праву и видим в этом серьезную угрозу, которая может привести к социальной розни и нарушению прав человека", — заявил тогда викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).А также добавил, что намерен добиваться юридической и дипломатической поддержки на международном уровне с целью защиты религиозных свобод прихожан. Пока же руководство ЭХПЦ планирует направить обращение президенту страны Алару Карису с просьбой наложить на принятый закон вето и отправить на доработку.Во-вторых, далеко не все в Рийгикогу восторженно приняли поправки в закон о церквях."На практике Министерство внутренних дел готовит для нас катастрофическую ситуацию, когда мы провоцируем ссору с Россией и с США, которые заявили, что преследование христианской церкви находится под их пристальным вниманием. Тем самым мы организуем новую бронзовую ночь (имеется в виду случай, произошедший в Таллине в ночь с 26 на 27 апреля 2007-го: перенос памятника Воину-Освободителю и эксгумация останков советских солдат. — Прим. ред.)", — отметил в беседе с журналистами лидер оппозиционной партии EKRE Мартин Хельме.Да и не было ни одного реального случая "терроризма" и "подрывной деятельности" со стороны Эстонской церкви за годы ее существования, добавил политик.Но правящий актив это, видимо, не смущает. Ранее парламент принял поправку в закон о выборах, согласно которой граждане третьих стран (в частности, России и Белоруссии) и лица без гражданства не смогут проголосовать на местных выборах. Не исключено, что следующей жертвой дискриминации станет церковь.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, эстония, россия, русская православная церковь, московский патриархат, оон, аналитика - религия и мировоззрение