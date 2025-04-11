https://ria.ru/20250411/kampus-2010748075.html

Чернышенко, Решетников и Руденя осмотрели место для кампуса в Завидове

Чернышенко, Решетников и Руденя осмотрели место для кампуса в Завидове - РИА Новости, 11.04.2025

Чернышенко, Решетников и Руденя осмотрели место для кампуса в Завидове

Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в рабочей поездке в Тверскую область заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:18:00+03:00

2025-04-11T15:18:00+03:00

2025-04-11T15:18:00+03:00

тверская область

игорь руденя

дмитрий чернышенко

максим решетников

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ТВЕРЬ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в рабочей поездке в Тверскую область заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра экономического развития РФ Максима Решетникова; глава региона вместе с членами правительства осмотрели место для строительства кампуса РГУТИС, сообщает пресс-служба регионального правительства. На территории особой экономической зоны "Завидово" члены правительства России знакомятся с ходом реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма. В частности, на территории ОЭЗ "Завидово" осмотрена площадка, выбранная для строительства кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), где будет вестись подготовка кадров для туристической отрасли по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. О создании кампуса в Конаковском округе губернатор рассказывал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле 4 февраля этого года. А уже 7 февраля между правительством Тверской области и РГУТИС было подписано соглашение, закрепляющее эти планы. В кампусе, который станет филиалом вуза, будут расположены современные учебные и жилые корпуса для учащихся и преподавателей, спортивный комплекс, досуговый центр и другие объекты. Предполагается, что общая площадь всех объектов составит более 55 тысяч квадратных метров. Для реализации проекта ООО "Завидово Девелопмент" выделен земельный участок площадью 20 гектаров. Создание площадки, расположенной рядом с туристическими объектами курорта Завидово, позволит студентам – а их планируется около 2000 – начать профильное обучение с максимальным погружением в профессию, проходить практику на базе действующей развитой инфраструктуры курорта, а после получения диплома получить гарантированное трудоустройство. По словам исполняющего обязанности ректора РГУТИС Амбарцума Галустова, вуз разрабатывает новую модель подготовки кадров, в которой из четырех лет обучения на бакалавриате два года будут отданы под практическую подготовку. Студенты, начиная с первого курса, будут погружены в суть содержания той деятельности, по которой они готовятся. Сообщается, что в настоящее время в Верхневолжье по решению Рудени в связи с большой востребованностью кадров в туриндустрии усилено образовательное направление в этой сфере. В регионе создан производственно-образовательный кластер сервиса и туризма. В него вошли профильные колледжи, где внедрена модель подготовки кадров во взаимодействии с отраслевыми предприятиями. По федеральному проекту "Молодые профессионалы" созданы современные условия для обучения. При господдержке оснащены мастерские и лаборатории. В качестве преподавателей привлекаются практики – владельцы и руководители туристических объектов. В настоящее время в туристической сфере Тверской области занято 26,5 тысячи человек. В колледжах кластера по профильным направлениям обучаются 1300 студентов. При этом у отрасли есть потребность еще в 1100 специалистах.

https://ria.ru/20250408/rudenya-2010048261.html

https://ria.ru/20250404/oborudovanie-2009419128.html

https://ria.ru/20250402/agrarii-2008908219.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, дмитрий чернышенко, максим решетников