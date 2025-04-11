https://ria.ru/20250411/kampus-2010606571.html

Кампус ПсковГУ, ректора которого арестовали, превращается в заброшку

Кампус ПсковГУ, ректора которого арестовали, превращается в заброшку - РИА Новости, 11.04.2025

Кампус ПсковГУ, ректора которого арестовали, превращается в заброшку

Недостроенный студенческий кампус Псковского государственного университета, ректор которого - арестованная по делу о мошенничестве Наталья Ильина, превращается... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:51:00+03:00

2025-04-11T03:51:00+03:00

2025-04-11T03:51:00+03:00

псковская область

россия

наталья ильина

михаил ведерников

псков

псковский государственный университет (псковгу)

происшествия

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ПСКОВ, 11 апр - РИА Новости. Недостроенный студенческий кампус Псковского государственного университета, ректор которого - арестованная по делу о мошенничестве Наталья Ильина, превращается в заброшенный участок: забор разваливается, а на стенах проявляется плесень, выяснил корреспондент РИА Новости. В середине марта на сайте "Дом.РФ" сообщалось, что кампус Псковского госуниверситета выставлен на торги, реализация которых назначена на третий квартал 2025 года. Комплекс расположен в самом центре Пскова, на противоположном берегу от кремля, на первой линии реки Великая. Сегодня, как передает корреспондент РИА Новости, внешняя территория кампуса выглядит как пустырь, забор по периметру на некоторых участках изогнут, на территории по-прежнему лежат строительные материалы, а стены здания покрываются желтыми пятнами и плесенью. Комментируя затянувшееся строительство кампуса в 2020 году, Ильина признавалась, что хотела бы его завершения "уже вчера", но объясняла задержки необходимостью пересмотра "нормативных моментов" и финансовых условий. В декабре 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказывал, что часть площадей кампуса могут передать под музей "Россия - моя история". Тогда Ильина поддержала эту идею, заявив, что объекты кампуса больше подходят под исторический парк, чем под размещение студентов. Впоследствии региональные власти отказались от своих планов из-за высоких затрат на адаптацию недостроенного здания кампуса под музейные площади. Накануне Псковский горсуд отправил под стражу Ильину, обвиняемую по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Как сообщала областная прокуратура, ректор Псков ГУ устроила на работу несуществующего сотрудника и присвоила 10 миллионов рублей. По версии следствия, Ильина в 2020-2021 годах устроила своего знакомого на должность доцента вуза. На рабочем месте он не появлялся, но с января 2021 года по январь 2025 года "доценту" начислялась зарплата и другие выплаты на общую сумму более 10 миллионов рублей. Из них более 3 миллионов рублей были перечислены на его банковскую карту, находившуюся в распоряжении Ильиной.

https://ria.ru/20250410/rektor-2010366611.html

https://ria.ru/20250410/ilina-2010524191.html

https://ria.ru/20250409/rektor-2010350280.html

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псковская область, россия, наталья ильина, михаил ведерников, псков, псковский государственный университет (псковгу), происшествия