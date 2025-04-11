https://ria.ru/20250411/kair-2010597540.html
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС - РИА Новости, 11.04.2025
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС
Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:28:00+03:00
2025-04-11T01:28:00+03:00
2025-04-11T01:28:00+03:00
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КАИР, 11 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта, России, Белоруссии, Китая, Ирана, Уганды и Эфиопии. Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС". "Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации. В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами. Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений. В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
https://ria.ru/20250404/burkina-faso-2009450353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каир (город), египет, россия, брикс, в мире
Каир (город), Египет, Россия, БРИКС, В мире
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС
В Каире прошел молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС
КАИР, 11 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире
. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта
, России
, Белоруссии
, Китая
, Ирана
, Уганды
и Эфиопии
.
Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС
".
"Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации.
В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами.
Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений.
В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.