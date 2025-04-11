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В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС - РИА Новости, 11.04.2025
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01:28 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/kair-2010597540.html
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС - РИА Новости, 11.04.2025
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС
Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:28:00+03:00
2025-04-11T01:28:00+03:00
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КАИР, 11 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта, России, Белоруссии, Китая, Ирана, Уганды и Эфиопии. Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС". "Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации. В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами. Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений. В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
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каир (город), египет, россия, брикс, в мире
Каир (город), Египет, Россия, БРИКС, В мире
В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС

В Каире прошел молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС

© AP Photo / Manu BraboПанорама Каира, Египет
Панорама Каира, Египет - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Manu Brabo
Панорама Каира, Египет. Архивное фото
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КАИР, 11 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта, России, Белоруссии, Китая, Ирана, Уганды и Эфиопии.
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Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС".
"Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации.
В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами.
Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений.
В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.
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