https://ria.ru/20250411/kair-2010597540.html

В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС

В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС - РИА Новости, 11.04.2025

В Египте прошел молодежный форум лингвистов стран БРИКС

Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T01:28:00+03:00

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КАИР, 11 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Международный молодежный культурный форум лингвистов стран БРИКС состоялся в египетской столице Каире, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие проходило с 8 по 10 апреля в Русском доме в Каире. В нем принимали участие лингвисты и представители Египта, России, Белоруссии, Китая, Ирана, Уганды и Эфиопии. Организатором выступил Молодежный клуб при Русском доме при содействии проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия - БРИКС". "Подготовка к проведению форума заняла четыре месяца. Надеемся снова провести подобное мероприятие и привлечь большее число участников", - рассказал РИА Новости организатор, египетский студент по имени Бишой. По его словам, инициаторы отправили большое количество писем в различные дипмиссии и организации. В течение трех дней форума состоялось несколько культурных мероприятий, приглашенные спикеры рассказали о возможностях в сфере образования, затронув в том числе вопрос обмена студентами. Особенной активностью отметились египетские студенты-лингвисты, поведавшие об истории и культуре изучаемых стран и представившие гостям большое количество роликов, песен и стихотворений. В завершение форума зрителям показали российский мультфильм "Яга и книга заклинаний", переведенный на арабский язык участниками Молодежного клуба при Русском доме.

https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каир (город), египет, россия, брикс, в мире