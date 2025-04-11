https://ria.ru/20250411/izvestiya-2010616380.html

Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 11.04.2025

Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте

Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, пишут "Известия", ссылаясь на отца девочки. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T06:26:00+03:00

2025-04-11T06:26:00+03:00

2025-04-11T06:26:00+03:00

россия

египет

крушение батискафа в хургаде

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, пишут "Известия", ссылаясь на отца девочки."По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — указано в публикации.Она стала седьмой жертвой крушения "Синдбада"Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спаслась. Среди семи погибших — трое детей.В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти расследуют причины, приведшие к трагедии. Местная прокуратура освободила капитана судна под залог с условием не покидать место жительства.

https://ria.ru/20250404/batiskaf-2009348807.html

россия

египет

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россия, египет, крушение батискафа в хургаде