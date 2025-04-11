https://ria.ru/20250411/izvestiya-2010616380.html
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте - РИА Новости, 11.04.2025
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, пишут "Известия", ссылаясь на отца девочки. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T06:26:00+03:00
2025-04-11T06:26:00+03:00
2025-04-11T06:26:00+03:00
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египет
крушение батискафа в хургаде
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, пишут "Известия", ссылаясь на отца девочки."По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — указано в публикации.Она стала седьмой жертвой крушения "Синдбада"Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спаслась. Среди семи погибших — трое детей.В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти расследуют причины, приведшие к трагедии. Местная прокуратура освободила капитана судна под залог с условием не покидать место жительства.
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россия, египет, крушение батискафа в хургаде
Россия, Египет, Крушение батискафа в Хургаде
Умерла девочка из России, пострадавшая при крушении батискафа в Египте
Известия: отец пострадавшей при крушении батискафа девочки сообщил о ее смерти
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Умерла девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа "Синдбад" в Египте, пишут "Известия
", ссылаясь на отца девочки.
"По его данным, смерть была констатирована в среду, 9 апреля. Он уточнил, что с момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — указано в публикации.
Она стала седьмой жертвой крушения "Синдбада"
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта, большая часть находившихся на борту спаслась. Среди семи погибших — трое детей.
В генконсульстве сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти расследуют причины, приведшие к трагедии. Местная прокуратура освободила капитана судна под залог с условием не покидать место жительства.