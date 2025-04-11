https://ria.ru/20250411/ivlev-2010593986.html

Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово

Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово - РИА Новости, 11.04.2025

Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово

Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в столичном храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, после чего его похоронят на... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T00:22:00+03:00

2025-04-11T00:22:00+03:00

2025-04-11T00:22:00+03:00

пхукет (остров)

таиланд

павел ивлев

егор крид

сергей жуков

лефортово

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в столичном храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, после чего его похоронят на Николо-Архангельском кладбище. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Директор артиста Марк Яровный сообщал, что причиной смерти Техника, по заключению медиков Таиланда, стала легочная инфекция. Соболезнования в связи с кончиной рэпера выразили в своих Telegram-каналах артисты Егор Крид (Егор Булаткин), Сергей Жуков, Ольга Бузова. рэпер Гуф (Алексей Долматов), шоумен Гарик Харламов, журналист и блогер Ксения Собчак. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html

https://ria.ru/20250409/dolg-2010147668.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

пхукет (остров), таиланд, павел ивлев, егор крид, сергей жуков, лефортово, общество