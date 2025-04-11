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Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово - РИА Новости, 11.04.2025
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00:22 11.04.2025
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Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово
Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово - РИА Новости, 11.04.2025
Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово
Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в столичном храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, после чего его похоронят на... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:22:00+03:00
2025-04-11T00:22:00+03:00
пхукет (остров)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в столичном храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, после чего его похоронят на Николо-Архангельском кладбище. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Директор артиста Марк Яровный сообщал, что причиной смерти Техника, по заключению медиков Таиланда, стала легочная инфекция. Соболезнования в связи с кончиной рэпера выразили в своих Telegram-каналах артисты Егор Крид (Егор Булаткин), Сергей Жуков, Ольга Бузова. рэпер Гуф (Алексей Долматов), шоумен Гарик Харламов, журналист и блогер Ксения Собчак. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250407/tehnik-2009763258.html
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пхукет (остров), таиланд, павел ивлев, егор крид, сергей жуков, лефортово, общество
Пхукет (остров), Таиланд, Павел Ивлев, Егор Крид, Сергей Жуков, Лефортово, Общество
Прощание с Пашей Техником пройдет в храме Петра и Павла в Лефортово

Прощание с Пашей Техником пройдет в пятницу в храме Петра и Павла в Лефортово

© Фото : Московские суды общей юрисдикцииРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : Московские суды общей юрисдикции
Рэпер Паша Техник. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Церемония прощания с рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым) пройдет в столичном храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, после чего его похоронят на Николо-Архангельском кладбище.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая (Карина Мельничук) 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Тайские врачи назвали причину смерти Паши Техника
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Директор артиста Марк Яровный сообщал, что причиной смерти Техника, по заключению медиков Таиланда, стала легочная инфекция.
Соболезнования в связи с кончиной рэпера выразили в своих Telegram-каналах артисты Егор Крид (Егор Булаткин), Сергей Жуков, Ольга Бузова. рэпер Гуф (Алексей Долматов), шоумен Гарик Харламов, журналист и блогер Ксения Собчак.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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Пхукет (остров)ТаиландПавел ИвлевЕгор КридСергей ЖуковЛефортовоОбщество
 
 
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