https://ria.ru/20250411/istrebitel-2010687715.html
Судьба истребителя F-47 зависит от поставок из Китая, пишут СМИ
Судьба истребителя F-47 зависит от поставок из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Судьба истребителя F-47 зависит от поставок из Китая, пишут СМИ
Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:45:00+03:00
2025-04-11T12:45:00+03:00
2025-04-11T12:45:00+03:00
технологии
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения, пишет издание Newsweek. "Пекин находится в позиции силы, контролируя материалы, критически важные для оборонной промышленности США. Китай... ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, являющихся ключевыми для истребителя, который станет главной опорой флота нового поколения американских военно-воздушных сил... (Президент США Дональд - ред.) Трамп нахваливает F-47 как преемника F-22 Raptor. Однако жизнеспособность программы Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию истребителей - ред.) во многом зависит от материалов, которые производит Китай", - пишет издание. Как отмечает газета, речь идет о таких легких и тяжелых редкоземельных металлах, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Например, иттрий необходим для высокочастотных радиолокационных систем и высокоточных лазеров, а также позволяет не допускать расплавления двигателей истребителей в полете. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая. Трамп в конце марта заявил, что США тайно испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47. Президент отметил, что F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", и подчеркнул, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.
https://ria.ru/20250411/kitay-2010652685.html
https://ria.ru/20250411/poshliny-2010642575.html
https://ria.ru/20250411/poshliny-2010661482.html
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РИА Новости
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технологии, китай, сша, пекин, f-22, в мире
Технологии, Китай, США, Пекин, F-22, В мире
Судьба истребителя F-47 зависит от поставок из Китая, пишут СМИ
Newsweek: судьба американского истребителя F-47 зависит от поставок из Китая
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Судьба проекта по производству новейших американских истребителей F-47 зависит от поставок редкоземельных металлов из Китая, на которые Пекин уже ввел ограничения, пишет издание Newsweek
.
"Пекин находится в позиции силы, контролируя материалы, критически важные для оборонной промышленности США
. Китай
... ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, являющихся ключевыми для истребителя, который станет главной опорой флота нового поколения американских военно-воздушных сил... (Президент США Дональд - ред.) Трамп нахваливает F-47 как преемника F-2
2 Raptor. Однако жизнеспособность программы Next Generation Air Dominance (NGAD, проект по созданию истребителей - ред.) во многом зависит от материалов, которые производит Китай", - пишет издание.
Как отмечает газета, речь идет о таких легких и тяжелых редкоземельных металлах, как самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Например, иттрий необходим для высокочастотных радиолокационных систем и высокоточных лазеров, а также позволяет не допускать расплавления двигателей истребителей в полете.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что необходимые для технологических компаний США литий и редкоземельные элементы могут стать более труднодоступными, если Трамп продолжит вводить пошлины против Китая.
Трамп в конце марта заявил, что США тайно испытывают экспериментальную версию новейшего истребителя F-47. Президент отметил, что F-47 станет "самым передовым, мощным и смертоносным истребителем из когда-либо созданных", и подчеркнул, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.
Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, пошлина КНР для американских - 125%.