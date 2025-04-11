https://ria.ru/20250411/irkutsk-2010720414.html

В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ

В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ - РИА Новости, 11.04.2025

В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ

Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:17:00+03:00

2025-04-11T14:17:00+03:00

2025-04-11T14:30:00+03:00

происшествия

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ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В полицию из Ивано-Матренинской детской больницы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик в одном из торговых центров Иркутска получил травму головы. Инцидент произошел в игровой комнате с батутами и полосой препятствий. "На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, произошло отсоединение металлического блока конструкции. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове", - говорится в сообщении. СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили маму пострадавшего. Стороны рассматривают возможность урегулирования вопроса в досудебном порядке.

https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html

https://ria.ru/20250326/vorota-2007362107.html

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