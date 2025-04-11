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В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ - РИА Новости, 11.04.2025
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14:17 11.04.2025 (обновлено: 14:30 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/irkutsk-2010720414.html
В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ
В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ - РИА Новости, 11.04.2025
В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ
Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:17:00+03:00
2025-04-11T14:30:00+03:00
происшествия
иркутск
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В полицию из Ивано-Матренинской детской больницы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик в одном из торговых центров Иркутска получил травму головы. Инцидент произошел в игровой комнате с батутами и полосой препятствий. "На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, произошло отсоединение металлического блока конструкции. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове", - говорится в сообщении. СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили маму пострадавшего. Стороны рассматривают возможность урегулирования вопроса в досудебном порядке.
https://ria.ru/20250407/peterburg-2009890464.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Иркутске на ребенка упала металлоконструкция в игровой комнате ТЦ

СК проверит инцидент с падением металлоконструкции на ребенка в ТЦ в Иркутске

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Металлическая конструкция упала на голову 12-летнему мальчику в игровой комнате торгового центра в Иркутске, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В полицию из Ивано-Матренинской детской больницы поступило сообщение о том, что 12-летний мальчик в одном из торговых центров Иркутска получил травму головы. Инцидент произошел в игровой комнате с батутами и полосой препятствий.
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"На одном из этапов, где необходимо было перелезать, удерживаясь за специальные ручки, произошло отсоединение металлического блока конструкции. В момент, когда мальчик висел, блок сорвался и ударил его по голове", - говорится в сообщении.
СК начал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили маму пострадавшего. Стороны рассматривают возможность урегулирования вопроса в досудебном порядке.
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