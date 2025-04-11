https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html

США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф

США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф - РИА Новости, 11.04.2025

США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф

США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T21:52:00+03:00

2025-04-11T21:52:00+03:00

2025-04-11T22:16:00+03:00

в мире

сша

иран

ядерное оружие

стив уиткофф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878638466_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_f0d9467753562cc4ea47cb75f334976b.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф.По его словам, "красные линии" администрации президента США Дональда Трампа предполагают остановку Ираном производства ядерного оружия. Спецпосланник заявил газете, что при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы"."Я думаю, наша позиция начинается с прекращения... программы (Ирана по производству ядерного оружия - ред.). Это наша позиция сегодня. Это не значит, кстати, что на периферии мы не найдем других путей для достижения компромисса между двумя странами", - цитирует издание Уиткоффа.Уиткофф добавил, что если Иран откажется закрыть свою ядерную программу, то он передаст этот вопрос Трампу, чтобы тот определил, как действовать дальше. Как подчеркивает газета, это потенциально поставит Белый дом перед трудным выбором относительно того, какую часть ядерной деятельности Ирана он "может терпеть".Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник."Любое соглашение, по словам Уиткоффа, потребует существенных мер проверки, чтобы гарантировать, что Иран не работает над бомбой", - указывает издание.Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что 12 апреля представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250411/ssha-2010777228.html

https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html

https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, иран, ядерное оружие, стив уиткофф