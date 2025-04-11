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США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф - РИА Новости, 11.04.2025
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21:52 11.04.2025 (обновлено: 22:16 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/iran-2010817232.html
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф - РИА Новости, 11.04.2025
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф
США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T21:52:00+03:00
2025-04-11T22:16:00+03:00
в мире
сша
иран
ядерное оружие
стив уиткофф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф.По его словам, "красные линии" администрации президента США Дональда Трампа предполагают остановку Ираном производства ядерного оружия. Спецпосланник заявил газете, что при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы"."Я думаю, наша позиция начинается с прекращения... программы (Ирана по производству ядерного оружия - ред.). Это наша позиция сегодня. Это не значит, кстати, что на периферии мы не найдем других путей для достижения компромисса между двумя странами", - цитирует издание Уиткоффа.Уиткофф добавил, что если Иран откажется закрыть свою ядерную программу, то он передаст этот вопрос Трампу, чтобы тот определил, как действовать дальше. Как подчеркивает газета, это потенциально поставит Белый дом перед трудным выбором относительно того, какую часть ядерной деятельности Ирана он "может терпеть".Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник."Любое соглашение, по словам Уиткоффа, потребует существенных мер проверки, чтобы гарантировать, что Иран не работает над бомбой", - указывает издание.Ранее президент США Дональд Трамп объявил об идущих переговорах с Ираном, добавив, что в субботу пройдет встреча "почти на высшем уровне". Во вторник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что переговоры представителей США и Ирана в субботу будут прямыми. Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс заявляла, что в предстоящих переговорах будет участвовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что 12 апреля представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250411/ssha-2010777228.html
https://ria.ru/20250409/tramp-2010357115.html
https://ria.ru/20250409/ssha-2010248427.html
сша
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в мире, сша, иран, ядерное оружие, стив уиткофф
В мире, США, Иран, Ядерное оружие, Стив Уиткофф
США готовы на компромиссы по ядерной программе Ирана, заявил Уиткофф

Уиткофф: США готовы на компромиссы в переговорах с Ираном по ядерной программе

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США готовы идти на компромиссы в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы, заявил газете Wall Street Journal спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
По его словам, "красные линии" администрации президента США Дональда Трампа предполагают остановку Ираном производства ядерного оружия. Спецпосланник заявил газете, что при переговорах в Омане в субботу первым требованием администрации Трампа будет прекращение Тегераном своей ядерной программы, но он признал, что для достижения соглашения могут "потребоваться компромиссы".
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"Я думаю, наша позиция начинается с прекращения... программы (Ирана по производству ядерного оружия - ред.). Это наша позиция сегодня. Это не значит, кстати, что на периферии мы не найдем других путей для достижения компромисса между двумя странами", - цитирует издание Уиткоффа.
Уиткофф добавил, что если Иран откажется закрыть свою ядерную программу, то он передаст этот вопрос Трампу, чтобы тот определил, как действовать дальше. Как подчеркивает газета, это потенциально поставит Белый дом перед трудным выбором относительно того, какую часть ядерной деятельности Ирана он "может терпеть".
Уиткофф также заявил, что первая встреча с иранской делегацией посвящена построению доверия. Речь будет идти о том, почему для США и Ирана так важно прийти к соглашению, "а не о точных его условиях", добавил спецпосланник.
"Любое соглашение, по словам Уиткоффа, потребует существенных мер проверки, чтобы гарантировать, что Иран не работает над бомбой", - указывает издание.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреСШАИранЯдерное оружиеСтив Уиткофф
 
 
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