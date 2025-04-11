Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ
Axios: Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке", - пишет портал.
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Источники сообщили, что иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, в срок, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.
Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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