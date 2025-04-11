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Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
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01:07 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/iran-2010596518.html
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2025
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ
Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:07:00+03:00
2025-04-11T01:07:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
али хаменеи
масуд пезешкиан
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники. "Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке", - пишет портал. Источники сообщили, что иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, в срок, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации. Портал отмечает, что временное соглашение между США и Ираном может включать в себя приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного до 60%, и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана. Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250330/pismo-2008237266.html
https://ria.ru/20250409/oon-2010340571.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан, оон
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, ООН
Иран хочет изучить возможность временной ядерной сделки, пишут СМИ

Axios: Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки с США

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Иран хочет изучить возможность заключения временной ядерной сделки на переговорах с США перед достижением финального соглашения, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Иран рассматривает возможность выдвижения в ходе переговоров с США предложения о том, чтобы две страны работали над временным ядерным соглашением, прежде чем приступить к переговорам о всеобъемлющей сделке", - пишет портал.
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Источники сообщили, что иранцы считают нереальным достижение технически сложной ядерной сделки за два месяца, в срок, обозначенный президентом США Дональдом Трампом, и хотят получить больше времени, чтобы избежать эскалации.
Портал отмечает, что временное соглашение между США и Ираном может включать в себя приостановку части деятельности Ирана по обогащению урана, сокращение его запасов урана, обогащенного до 60%, и предоставление инспекторам ООН большего доступа к ядерным объектам Ирана.
Еще в начале марта Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. Как заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, представители Ирана и США должны провести непрямые переговоры на высоком уровне в Омане 12 апреля.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиМасуд ПезешкианООН
 
 
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