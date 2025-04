https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html

Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, преимущественно в Китае. Крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод - в Чжэнчжоу. "Если это (перенос производства в США - ред.) произойдет, цена любой продукции удвоится, потому что там нет рабочих", - сказал Муртазин. Он отметил, что рабочая сила в США стоит принципиально дороже, чем в Китае. С такой проблемой столкнулись уже многие компании, которые пытались это сделать. В свою очередь численность сотрудников будет примерно такой же, однако это будут уже специалисты Apple, профсоюза. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил РИА Новости, что iPhone могут подорожать при переносе производства. "Производство в Штатах подорожает, потому что будет выше стоимость труда сотрудников и некоторых других особенностей. Поэтому в любом случае стоит ожидать изменения ценовых характеристик в сторону увеличения", - заверил он. Сейчас в США стоимость iPhone 16 на 128 гигабайт начинается от 799 долларов, iPhone 16 Plus - от 899 долларов, на модель Pro - от 999 долларов, а на Pro Max (256 гигабайт) - от 1199 долларов. iPhone 15 можно приобрести от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов. В свою очередь, в России на текущий момент устройства можно купить по следующим ценам: iPhone 16 на 128 гигабайт - от 80 тысяч рублей, iPhone 16 Plus - от 83 тысяч рублей, Pro - от 100 тысяч рублей, а Pro Max (256 гигабайт) - от 134 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 на 128 гигабайт начинается от 63 тысяч рублей, iPhone 15 Plus - от 73 тысяч рублей.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

