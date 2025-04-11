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Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - РИА Новости, 11.04.2025
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07:36 11.04.2025 (обновлено: 10:54 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/iphone-2010621909.html
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США - РИА Новости, 11.04.2025
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США
Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T07:36:00+03:00
2025-04-11T10:54:00+03:00
технологии
сша
россия
эльдар муртазин
денис кусков
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, преимущественно в Китае. Крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод - в Чжэнчжоу. "Если это (перенос производства в США - ред.) произойдет, цена любой продукции удвоится, потому что там нет рабочих", - сказал Муртазин. Он отметил, что рабочая сила в США стоит принципиально дороже, чем в Китае. С такой проблемой столкнулись уже многие компании, которые пытались это сделать. В свою очередь численность сотрудников будет примерно такой же, однако это будут уже специалисты Apple, профсоюза. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил РИА Новости, что iPhone могут подорожать при переносе производства. "Производство в Штатах подорожает, потому что будет выше стоимость труда сотрудников и некоторых других особенностей. Поэтому в любом случае стоит ожидать изменения ценовых характеристик в сторону увеличения", - заверил он. Сейчас в США стоимость iPhone 16 на 128 гигабайт начинается от 799 долларов, iPhone 16 Plus - от 899 долларов, на модель Pro - от 999 долларов, а на Pro Max (256 гигабайт) - от 1199 долларов. iPhone 15 можно приобрести от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов. В свою очередь, в России на текущий момент устройства можно купить по следующим ценам: iPhone 16 на 128 гигабайт - от 80 тысяч рублей, iPhone 16 Plus - от 83 тысяч рублей, Pro - от 100 тысяч рублей, а Pro Max (256 гигабайт) - от 134 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 на 128 гигабайт начинается от 63 тысяч рублей, iPhone 15 Plus - от 73 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250408/iphone-2009933962.html
https://ria.ru/20250411/apple-2010608600.html
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технологии, сша, россия, эльдар муртазин, денис кусков, введение трампом пошлин на импорт, в мире, apple
Технологии, США, Россия, Эльдар Муртазин, Денис Кусков, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире, Apple
Эксперт рассказал о последствиях переноса производства Apple в США

Муртазин: при переносе производства Apple в США iPhone подорожает вдвое

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСмартфон iPhone
Смартфон iPhone - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Смартфон iPhone. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Цены на всю продукцию Apple, включая iPhone, удвоятся при потенциальном переносе производства компании из Китая в США, таким мнением с РИА Новости поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Практически вся продукция Apple выпускается контрактными производителями на заводах в Азии, преимущественно в Китае. Крупнейшим подрядчиком является тайваньская компания Foxconn, крупнейший завод - в Чжэнчжоу.
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"Если это (перенос производства в США - ред.) произойдет, цена любой продукции удвоится, потому что там нет рабочих", - сказал Муртазин.
Он отметил, что рабочая сила в США стоит принципиально дороже, чем в Китае. С такой проблемой столкнулись уже многие компании, которые пытались это сделать. В свою очередь численность сотрудников будет примерно такой же, однако это будут уже специалисты Apple, профсоюза.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил РИА Новости, что iPhone могут подорожать при переносе производства. "Производство в Штатах подорожает, потому что будет выше стоимость труда сотрудников и некоторых других особенностей. Поэтому в любом случае стоит ожидать изменения ценовых характеристик в сторону увеличения", - заверил он.
Сейчас в США стоимость iPhone 16 на 128 гигабайт начинается от 799 долларов, iPhone 16 Plus - от 899 долларов, на модель Pro - от 999 долларов, а на Pro Max (256 гигабайт) - от 1199 долларов. iPhone 15 можно приобрести от 699 долларов, iPhone 15 Plus - от 799 долларов.
В свою очередь, в России на текущий момент устройства можно купить по следующим ценам: iPhone 16 на 128 гигабайт - от 80 тысяч рублей, iPhone 16 Plus - от 83 тысяч рублей, Pro - от 100 тысяч рублей, а Pro Max (256 гигабайт) - от 134 тысяч рублей. Стоимость iPhone 15 на 128 гигабайт начинается от 63 тысяч рублей, iPhone 15 Plus - от 73 тысяч рублей.
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