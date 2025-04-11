https://ria.ru/20250411/internet-2010795871.html

Интернет провели более 3 тысячам жителей Смоленской области с начала года

Интернет провели более 3 тысячам жителей Смоленской области с начала года - РИА Новости, 11.04.2025

Интернет провели более 3 тысячам жителей Смоленской области с начала года

С начала года более 3 тысяч жителей небольших деревень и поселков в Смоленской области получили доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи, сообщил... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T18:19:00+03:00

2025-04-11T18:19:00+03:00

2025-04-11T18:19:00+03:00

смоленская область

василий анохин

интернет

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. С начала года более 3 тысяч жителей небольших деревень и поселков в Смоленской области получили доступ к высокоскоростному интернету и мобильной связи, сообщил губернатор региона Василий Анохин. Он уточняет, что новые башни сотовой связи возведены на территории девяти муниципальных округов в 12 поселениях. Это Ново-Никольское, Булгаково, Шиловичи, Шестаково, Двуполяны, Селище, Моготово, Шабаново, Федотково, Бекрино, Желанья и Мирополье. Планируется построить еще 44 вышки. Работа ведется по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства 2.0" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". По его словам, места для строительства выбирались смолянами. Деревни и поселки определялись по итогам голосования — сделать свой выбор жители могли через отделения "Почты России" и портал Госуслуг. Каждая из построенных 30-метровых вышек способна обеспечить сигналом весь населенный пункт и прилегающие территории. "В этом году федеральный проект "Устранение цифрового неравенства 2.0" расширен. Раньше при выборе места учитывались деревни и поселки с населением до 500 человек, теперь этот порог повысили до 1000 жителей в населенном пункте. Наша задача — постепенно модернизировать инфраструктуру связи и создавать комфортные условия во всех населенных пунктах региона вне зависимости от числа жителей и удаленности от областного центра. Эту важную работу будем продолжать", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250411/servisnyy_tsentr-2010770241.html

https://ria.ru/20250410/dorogobuzh-2010580297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

василий анохин, интернет