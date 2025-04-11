https://ria.ru/20250411/internet-2010643417.html

МВД предупредило о новых схемах мошенничества с интернетом

МВД предупредило о новых схемах мошенничества с интернетом - РИА Новости, 11.04.2025

МВД предупредило о новых схемах мошенничества с интернетом

Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T10:23:00+03:00

2025-04-11T10:23:00+03:00

2025-04-11T10:24:00+03:00

общество

технологии

нижний новгород

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники обзванивают граждан от имени операторов связи и провайдеров и предлагают бесплатно ускорить интернет, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Продолжает использоваться схема, когда мошенники звонят гражданам от имени операторов сотовой связи или провайдеров, расспрашивают о качестве связи и предлагают бесплатно ее ускорить", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что, действуя по инструкции, полученной от фейкового менеджера, граждане рискуют установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое после предоставления прав самим пользователем получит доступ к платежным средствам. "Или, как это случилось с жительницей Нижнего Новгорода, включить демонстрацию экрана и позволить мошенникам "в прямом эфире" считать коды авторизации. Схема активно использовалась летом прошлого года, однако актуальности своей не потеряла", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250411/moshennichestvo-2010616193.html

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общество, технологии, нижний новгород, министерство внутренних дел рф (мвд россии)