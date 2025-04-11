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ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов - РИА Новости, 11.04.2025
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов
Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:28:00+03:00
2025-04-11T02:28:00+03:00
2025-04-11T02:28:00+03:00
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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. "Мы сформировали юридическую группу для подачи апелляции в МВД Великобритании против продолжения классификации нас как запрещенного движения", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению движения, 9 апреля базирующаяся в Лондоне юридическая фирма Riverway Law официально подала соответствующую апелляцию в МВД Великобритании. ХАМАС было признано в Великобритании террористической организацией в октябре 2021 года. За двадцать лет до этого в Соединенном Королевстве были запрещены бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения.
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лондон, хамас
В мире, Великобритания, Лондон, ХАМАС
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов
ХАМАС попросило Британию исключить его из списка террористических организаций