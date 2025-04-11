https://ria.ru/20250411/hamas-2010601575.html

ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов

ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов - РИА Новости, 11.04.2025

ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов

Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:28:00+03:00

2025-04-11T02:28:00+03:00

2025-04-11T02:28:00+03:00

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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. "Мы сформировали юридическую группу для подачи апелляции в МВД Великобритании против продолжения классификации нас как запрещенного движения", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению движения, 9 апреля базирующаяся в Лондоне юридическая фирма Riverway Law официально подала соответствующую апелляцию в МВД Великобритании. ХАМАС было признано в Великобритании террористической организацией в октябре 2021 года. За двадцать лет до этого в Соединенном Королевстве были запрещены бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения.

https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, лондон, хамас