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ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов - РИА Новости, 11.04.2025
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02:28 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/hamas-2010601575.html
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов - РИА Новости, 11.04.2025
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов
Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:28:00+03:00
2025-04-11T02:28:00+03:00
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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими. "Мы сформировали юридическую группу для подачи апелляции в МВД Великобритании против продолжения классификации нас как запрещенного движения", - говорится в заявлении ХАМАС. Согласно заявлению движения, 9 апреля базирующаяся в Лондоне юридическая фирма Riverway Law официально подала соответствующую апелляцию в МВД Великобритании. ХАМАС было признано в Великобритании террористической организацией в октябре 2021 года. За двадцать лет до этого в Соединенном Королевстве были запрещены бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения.
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
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в мире, великобритания, лондон, хамас
В мире, Великобритания, Лондон, ХАМАС
ХАМАС просит Великобританию исключить движение из числа террористов

ХАМАС попросило Британию исключить его из списка террористических организаций

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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КАИР, 11 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что просит Великобританию исключить его из числа организаций, признанных в королевстве террористическими.
"Мы сформировали юридическую группу для подачи апелляции в МВД Великобритании против продолжения классификации нас как запрещенного движения", - говорится в заявлении ХАМАС.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС
6 апреля, 22:25
Согласно заявлению движения, 9 апреля базирующаяся в Лондоне юридическая фирма Riverway Law официально подала соответствующую апелляцию в МВД Великобритании.
ХАМАС было признано в Великобритании террористической организацией в октябре 2021 года. За двадцать лет до этого в Соединенном Королевстве были запрещены бригады "Аль-Кассам" - военное крыло палестинского движения.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Макрон выступил против участия ХАМАС в управлении сектором Газа
7 апреля, 14:30
 
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