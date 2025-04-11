https://ria.ru/20250411/gutsul-2010733210.html

Защита опротестовала домашний арест Гуцул

Защита опротестовала домашний арест Гуцул - РИА Новости, 11.04.2025

Защита опротестовала домашний арест Гуцул

Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее перевод под домашний арест, заявила РИА Новости адвокат Наталья РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:39:00+03:00

2025-04-11T14:39:00+03:00

2025-04-11T14:39:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Защита главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул опротестовала в Апелляционной палате ее перевод под домашний арест, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток. "Жалоба со стороны адвокатов уже была подана, но мы пока не знаем, когда она будет рассмотрена. У нас в понедельник последний день для ее рассмотрения, так установлено уголовно-процессуальным кодексом", - заявила Байрам. По ее словам, у Гуцул ситуация не изменилась - как она была ранее незаконно лишена свободы, так и сейчас она ее лишена. "В ее отношении идет продолжительное нарушение прав и свобод. Поэтому защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека. Она остается взаперти, в заключении, просто превентивный арест был заменен на домашний, но это все равно лишение свободы", - подчеркнула адвокат. Гуцул предъявлены обвинения в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" и нарушениях в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году. Глава автономии 27 марта через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закрепленного конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.

https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

https://ria.ru/20250409/gutsul-2010338091.html

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