https://ria.ru/20250411/gutsul-2010727089.html

Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее

Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее - РИА Новости, 11.04.2025

Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее

Защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул добивается отмены любых ограничений на ее свободу, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:26:00+03:00

2025-04-11T14:26:00+03:00

2025-04-11T14:43:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул добивается отмены любых ограничений на ее свободу, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток."Мы боремся и предпринимаем все действия, чтобы было аннулировано решение о переводе Евгении Гуцул под домашний арест, чтобы были сняты все ограничения, поскольку она ничего незаконного не нарушала и должна быть свободной", - заявила Байрам.По ее словам, домашний арест приравнивается к заключению в тюремном учреждении.Ранее Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.

https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

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