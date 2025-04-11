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Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее - РИА Новости, 11.04.2025
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14:26 11.04.2025 (обновлено: 14:43 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/gutsul-2010727089.html
Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее
Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее - РИА Новости, 11.04.2025
Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее
Защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул добивается отмены любых ограничений на ее свободу, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:26:00+03:00
2025-04-11T14:43:00+03:00
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евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул добивается отмены любых ограничений на ее свободу, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток."Мы боремся и предпринимаем все действия, чтобы было аннулировано решение о переводе Евгении Гуцул под домашний арест, чтобы были сняты все ограничения, поскольку она ничего незаконного не нарушала и должна быть свободной", - заявила Байрам.По ее словам, домашний арест приравнивается к заключению в тюремном учреждении.Ранее Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.
https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html
https://ria.ru/20250409/gutsul-2010338091.html
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гагаузия, в мире, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, В мире, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Защита Гуцул будет добиваться отмены ограничений для нее

Защита Гуцул добивается отмены любых установленных для нее ограничений

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Защиты главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул добивается отмены любых ограничений на ее свободу, заявила РИА Новости адвокат Наталья Байрам.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, а затем арестована на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева перевел ее под домашний арест на 30 суток.
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"Мы боремся и предпринимаем все действия, чтобы было аннулировано решение о переводе Евгении Гуцул под домашний арест, чтобы были сняты все ограничения, поскольку она ничего незаконного не нарушала и должна быть свободной", - заявила Байрам.
По ее словам, домашний арест приравнивается к заключению в тюремном учреждении.
Ранее Байрам сообщила РИА Новости, что защита Гуцул подаст апелляцию на решение районного суда Кишинева о домашнем аресте, отметив, что данная мера пресечения необоснованная и чрезмерно строгая.
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