https://ria.ru/20250411/gudzon-2010688730.html
Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете
Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете - РИА Новости, 11.04.2025
Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете
Упавший в американскую реку Гудзон вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустином Эскобаром и его семьей возвращался на базу для... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T12:48:00+03:00
2025-04-11T12:48:00+03:00
2025-04-11T12:48:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
манхэттен
испания
siemens
падение вертолета в реку гудзон в сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Упавший в американскую реку Гудзон вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустином Эскобаром и его семьей возвращался на базу для дозаправки, сообщает издание Telegraph со ссылкой на владельца вертолета. "Он (пилот - ред.) сообщил, что... нужно топливо и ему осталось около трех минут до прибытия (на базу - ред.)", - сообщил владелец воздушного судна Майкл Рот в комментарии газете. Как отмечает Telegraph, Рот руководит компанией, предлагающей вертолетные туры над Нью-Йорком. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.
https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html
нью-йорк (город)
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Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка
Число погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до 6, сообщает Fox News.
В соцсетях публикуют кадры падения вертолета.
2025-04-11T12:48
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, испания, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, Испания, Siemens, Падение вертолета в реку Гудзон в США
Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете
Telegraph: упавший в Гудзон вертолет возвращался на базу для дозаправки