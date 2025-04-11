https://ria.ru/20250411/gudzon-2010688730.html

Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете

Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете - РИА Новости, 11.04.2025

Появились подробности об упавшем в Гудзон вертолете

Упавший в американскую реку Гудзон вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустином Эскобаром и его семьей возвращался на базу для... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T12:48:00+03:00

2025-04-11T12:48:00+03:00

2025-04-11T12:48:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

манхэттен

испания

siemens

падение вертолета в реку гудзон в сша

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Упавший в американскую реку Гудзон вертолет с главой испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустином Эскобаром и его семьей возвращался на базу для дозаправки, сообщает издание Telegraph со ссылкой на владельца вертолета. "Он (пилот - ред.) сообщил, что... нужно топливо и ему осталось около трех минут до прибытия (на базу - ред.)", - сообщил владелец воздушного судна Майкл Рот в комментарии газете. Как отмечает Telegraph, Рот руководит компанией, предлагающей вертолетные туры над Нью-Йорком. Вертолет рухнул в Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного на противоположном берегу от Манхэттена. Инцидент произошел примерно в 15.17 (22.17 мск) в четверг. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс подтвердил гибель шести человек. Он сообщил, что, по предварительной информации, на борту вертолета находилась семья из Испании. Позднее газета New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила, что речь идет о семье главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара.

https://ria.ru/20250411/vertolet-2010602364.html

нью-йорк (город)

манхэттен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крушение вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка Число погибших при крушении вертолета в реку Гудзон близ Нью-Йорка выросло до 6, сообщает Fox News. В соцсетях публикуют кадры падения вертолета. 2025-04-11T12:48 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), манхэттен, испания, siemens, падение вертолета в реку гудзон в сша