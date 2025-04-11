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Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе - РИА Новости, 11.04.2025
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09:26 11.04.2025 (обновлено: 10:57 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/gostinitsa-2010632356.html
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе - РИА Новости, 11.04.2025
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Доля в бизнесе стала вероятной причиной убийства генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском в феврале, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:26:00+03:00
2025-04-11T10:57:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Доля в бизнесе стала вероятной причиной убийства генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском в феврале, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю. "Установлено, что 3 февраля текущего года 66-летний мужчина, находясь в служебном кабинете 45-летнего генерального директора гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, связанных с возвратом себе доли в уставном капитале гостинцы, произвел выстрел на поражение из охотничьего ружья в голову потерпевшего. От полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе

Директора гостиницы "Петропавловск" убили из-за доли в бизнесе

© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/TelegramВынесение приговора обвиняемому в убийстве генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском
Вынесение приговора обвиняемому в убийстве генерального директора гостиницы Петропавловск в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Фото : СУ СК России по Камчатскому краю/Telegram
Вынесение приговора обвиняемому в убийстве генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Доля в бизнесе стала вероятной причиной убийства генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском в феврале, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.
"Установлено, что 3 февраля текущего года 66-летний мужчина, находясь в служебном кабинете 45-летнего генерального директора гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, связанных с возвратом себе доли в уставном капитале гостинцы, произвел выстрел на поражение из охотничьего ружья в голову потерпевшего. От полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийРоссияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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