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Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе - РИА Новости, 11.04.2025
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Доля в бизнесе стала вероятной причиной убийства генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском в феврале, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T09:26:00+03:00
2025-04-11T09:26:00+03:00
2025-04-11T10:57:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 апр – РИА Новости. Доля в бизнесе стала вероятной причиной убийства генерального директора гостиницы "Петропавловск" в Петропавловске-Камчатском в феврале, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю. "Установлено, что 3 февраля текущего года 66-летний мужчина, находясь в служебном кабинете 45-летнего генерального директора гостиничного комплекса, из корыстных побуждений, связанных с возвратом себе доли в уставном капитале гостинцы, произвел выстрел на поражение из охотничьего ружья в голову потерпевшего. От полученного сквозного огнестрельного пулевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250315/moskva-2005191623.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Директора гостиницы на Камчатке убили из-за доли в бизнесе
Директора гостиницы "Петропавловск" убили из-за доли в бизнесе