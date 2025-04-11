https://ria.ru/20250411/gosduma-2010599969.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных

В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных - РИА Новости, 11.04.2025

В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных

Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T02:07:00+03:00

2025-04-11T02:07:00+03:00

2025-04-11T02:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей. "Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов. По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда "нерадивые хозяева" бросают животных на улице. "Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными", - отметил он. Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, госдума рф