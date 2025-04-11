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В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных - РИА Новости, 11.04.2025
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02:07 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gosduma-2010599969.html
В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных
В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных
Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T02:07:00+03:00
2025-04-11T02:07:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей. "Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов. По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда "нерадивые хозяева" бросают животных на улице. "Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными", - отметил он. Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985799016.html
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общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за выброшенных животных

Депутат Колунов предложил увеличить штраф за выбрасывание животных в десять раз

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСобака
Собака - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Размер штрафа для граждан, которые выбросили на улицу своих домашних животных, нужно увеличить в 10 раз, чтобы его сумма составила 30 тысяч рублей, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
Согласно действующему законодательству несоблюдение общих требований к содержанию животных может повлечь предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей.
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"Считаю правильным повысить штрафы минимум в десять раза, то есть до 30 тысяч рублей. Человек, который взял на себя ответственность за животное, а потом выбросил его на улицу, не думая о безопасности окружающих, должен быть наказан", - сказал Колунов.
По словам парламентария, сегодня зафиксировано немало случаев, когда "нерадивые хозяева" бросают животных на улице.
"Завели собаку, поиграли, не справились и бросили. Государство же несет ответственность и материальные издержки за отлов таких собак, их вакцинацию и тому подобное. Ведь если этого не сделать, мы столкнемся с большими проблемами с бродячими животными", - отметил он.
Колунов добавил, что сегодняшней суммы штрафов недостаточно, чтобы компенсировать затраты государства на отлов, вакцинацию и прочие действия с брошенными животными.
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