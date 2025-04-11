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В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта - РИА Новости, 11.04.2025
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01:25 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gosduma-2010597193.html
В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта
В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта - РИА Новости, 11.04.2025
В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта
Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T01:25:00+03:00
2025-04-11T01:25:00+03:00
общество
россия
владислав даванков
роман старовойт
госдума рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом, документ есть в распоряжении РИА Новости. Даванков направил письмо министру транспорта РФ Роману Старовойту. Вице-спикер ГД пишет, что в последнее время в России наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе работающими в такси. "Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом", - сказано в документе. Его автор полагает, что это нововведение обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что, в свою очередь, поможет снизить количество негативных инцидентов. По словам Даванкова, реализация этой меры поддержит российских граждан, работающих в такси, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение таким водителям. "Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси", - сказано в обращении.
https://ria.ru/20250410/rossija-2010573133.html
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общество, россия, владислав даванков, роман старовойт, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Роман Старовойт, Госдума РФ
В Госдуме предложили внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта

Даванков предложил внедрить в приложениях функцию отказа от таксиста-мигранта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") предложил рассмотреть возможность внедрить в приложениях агрегаторов такси функцию, позволяющую пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков направил письмо министру транспорта РФ Роману Старовойту. Вице-спикер ГД пишет, что в последнее время в России наблюдается рост числа правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, в том числе работающими в такси.
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"Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения функции в приложениях агрегаторов такси, которая позволит пассажирам отказаться от поездки с водителем, являющимся мигрантом", - сказано в документе.
Его автор полагает, что это нововведение обеспечит пассажирам дополнительную безопасность и контроль за выбором водителя, что, в свою очередь, поможет снизить количество негативных инцидентов. По словам Даванкова, реализация этой меры поддержит российских граждан, работающих в такси, поскольку пассажиры будут отдавать предпочтение таким водителям.
"Согласно данным МВД, в январе 2025 года количество преступлений, совершённых иностранными гражданами и нелегальными мигрантами, увеличилось на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне отдельные субъекты РФ уже ввели ограничения на работу мигрантов в такси, что связано с увеличением числа преступлений с их участием. Руководители этих регионов отмечают, что многие мигранты, совершающие преступления, работают в такси", - сказано в обращении.
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ОбществоРоссияВладислав ДаванковРоман СтаровойтГосдума РФ
 
 
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