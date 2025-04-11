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Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:53 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010663217.html
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке - РИА Новости, 11.04.2025
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке
Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:53:00+03:00
2025-04-11T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
религия
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня не пострадала, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. По его словам, снаряд не разорвался, пострадавших нет. Он добавил, что удар был нанесен в преддверии Вербного Воскресенья, отметив, что "нацисты вооруженных формирований Украины беснуются, атакуя святыни". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, зайцево, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, религия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Религия, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке

Приходько: ВСУ нанесли удар с беспилотника по Свято-Покровскому храму в Горловке

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня не пострадала, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале.
"Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько.
По его словам, снаряд не разорвался, пострадавших нет. Он добавил, что удар был нанесен в преддверии Вербного Воскресенья, отметив, что "нацисты вооруженных формирований Украины беснуются, атакуя святыни".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаЗайцевоУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныРелигияПроисшествия
 
 
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