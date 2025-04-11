https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010663217.html

Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке

Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке - РИА Новости, 11.04.2025

Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке

Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:53:00+03:00

2025-04-11T11:53:00+03:00

2025-04-11T11:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

зайцево

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иван приходько

вооруженные силы украины

религия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня не пострадала, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. По его словам, снаряд не разорвался, пострадавших нет. Он добавил, что удар был нанесен в преддверии Вербного Воскресенья, отметив, что "нацисты вооруженных формирований Украины беснуются, атакуя святыни". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

горловка, зайцево, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, религия, происшествия