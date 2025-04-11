https://ria.ru/20250411/gorlovka-2010663217.html
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке - РИА Новости, 11.04.2025
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке
Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T11:53:00+03:00
2025-04-11T11:53:00+03:00
2025-04-11T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
религия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар с беспилотника по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке, святыня не пострадала, сообщил мэр Иван Приходько в Telegram-канале. "Минувшей ночью украинские нацисты совершили сброс взрывоопасного предмета с Бабы-Яги на территорию старинного (постройки XIX века) Свято-Покровского храма в поселке Зайцево (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько. По его словам, снаряд не разорвался, пострадавших нет. Он добавил, что удар был нанесен в преддверии Вербного Воскресенья, отметив, что "нацисты вооруженных формирований Украины беснуются, атакуя святыни". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
зайцево
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, зайцево, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, религия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Религия, Происшествия
Украинские войска нанесли удар по старинному храму в Горловке
Приходько: ВСУ нанесли удар с беспилотника по Свято-Покровскому храму в Горловке