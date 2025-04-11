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Суд в Москве отказал Google в просьбе перенести разбирательство в США - РИА Новости, 11.04.2025
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17:27 11.04.2025 (обновлено: 17:28 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/google-2010784031.html
Суд в Москве отказал Google в просьбе перенести разбирательство в США
Суд в Москве отказал Google в просьбе перенести разбирательство в США - РИА Новости, 11.04.2025
Суд в Москве отказал Google в просьбе перенести разбирательство в США
Арбитражный суд Москвы отказал структурам Google, которые просили отменить установленный судом запрет для ирландской Google Ireland Limited вести... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:27:00+03:00
2025-04-11T17:28:00+03:00
технологии
москва
сша
google
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал структурам Google, которые просили отменить установленный судом запрет для ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в суде США в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства. "По всем заявлениям об отмене обеспечительных мер суд отказал", - сказал собеседник агентства. Ранее в пятницу стало известно, что американские Google LLC и Google International LLC, единственный участник ООО "Гугл", и Google Ireland Limited 7 апреля направили в арбитражный суд Москвы в электронном виде заявления об отмене обеспечительных мер. Суд назначил их "к рассмотрению в судебном заседании", которое прошло в пятницу, и в удовлетворении заявлений отказал.Московский суд в январе в деле о банкротстве ООО "Гугл" по заявлению Таляровского запретил Google Ireland Limited "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".Обеспечительные меры были приняты 30 января в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland Limited, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром в числе текущих требований учитывается задолженность перед несколькими российскими телеканалами в размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
https://ria.ru/20250321/google-2006359043.html
https://ria.ru/20250221/google--2000722252.html
москва
сша
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Новости
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РИА Новости
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технологии, москва, сша, google, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Технологии, Москва, США, Google, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Суд в Москве отказал Google в просьбе перенести разбирательство в США

Суд сохранил запрет Google на разбирательства вокруг российского подразделения

© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал структурам Google, которые просили отменить установленный судом запрет для ирландской Google Ireland Limited вести разбирательства в суде США в отношении российского подразделения Google и его конкурсного управляющего Валерия Таляровского, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства.
"По всем заявлениям об отмене обеспечительных мер суд отказал", - сказал собеседник агентства.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года
21 марта, 06:17
Ранее в пятницу стало известно, что американские Google LLC и Google International LLC, единственный участник ООО "Гугл", и Google Ireland Limited 7 апреля направили в арбитражный суд Москвы в электронном виде заявления об отмене обеспечительных мер. Суд назначил их "к рассмотрению в судебном заседании", которое прошло в пятницу, и в удовлетворении заявлений отказал.
Московский суд в январе в деле о банкротстве ООО "Гугл" по заявлению Таляровского запретил Google Ireland Limited "продолжать любые судебные разбирательства в Северном окружном суде штата Калифорния", в которых Google Ireland в свою очередь требует запретить Таляровскому оспаривать ее сделки с "Гуглом", а также требовать ее привлечения к субсидиарной ответственности по долгам "Гугла".
Обеспечительные меры были приняты 30 января в рамках двух обособленных споров – по заявлению Таляровского о привлечении бывших контролирующих лиц "Гугла" к субсидиарной ответственности и по его заявлению об оспаривании ряда сделок "Гугла" с Google Ireland Limited, в котором управляющий просит взыскать с ирландской компании около 130,2 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании.
Таляровский в октябре сообщил РИА Новости, что на тот момент в реестр требований кредиторов "дочки" Google были включены требования более 1200 кредиторов в общем размере более 23,3 миллиарда рублей. Основным кредитором в реестре является ФНС России. Кроме того, за реестром в числе текущих требований учитывается задолженность перед несколькими российскими телеканалами в размере более 91,5 квинтиллиона рублей (это 20-значное число).
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Суд разрешил Google сначала выплатить долг работникам в России
21 февраля, 10:36
 
ТехнологииМоскваСШАGoogleРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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