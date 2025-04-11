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Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба - РИА Новости, 11.04.2025
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08:21 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/golosa-2010624793.html
Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба
Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба - РИА Новости, 11.04.2025
Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба
Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T08:21:00+03:00
2025-04-11T08:21:00+03:00
технологии
сша
россия
дональд трамп
фрэнк синатра
микки маус
москва
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта говорить голосами Дональда Трампа, Губки Боба, Микки Мауса и даже Фрэнка Синатры, следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В нем указано, что, по мнению прокуратуры, такое предложение нарушает федеральные законы "О связи" и "О противодействии терроризму", так как позволяет изменить голос абонента при мобильном звонке или в мессенджерах, а значит может способствовать совершению противоправных действий. Речь идет о сайте, позволяющим бесплатно и в реальном времени заменить свой голос на голос звезды. Среди предложенных вариантов – президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, исполнители Фрэнк Синатра, The Weeknd, Ариана Гранде и Майкл Джексон, герои мультфильмов, аниме, компьютерных игр и футболист Криштиану Роналду. Как усмотрел суд, содержание электронной страницы действительно противоречит целям и задачам действующего законодательства, размещенная на сайте информация была признана запрещенной к распространению.
https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html
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технологии, сша, россия, дональд трамп, фрэнк синатра, микки маус, москва
Технологии, США, Россия, Дональд Трамп, Фрэнк Синатра, Микки Маус, Москва
Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба

Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Путина, Трампа и Губки Боба

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Fotolia / Pavel Ignatov
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта говорить голосами Дональда Трампа, Губки Боба, Микки Мауса и даже Фрэнка Синатры, следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В нем указано, что, по мнению прокуратуры, такое предложение нарушает федеральные законы "О связи" и "О противодействии терроризму", так как позволяет изменить голос абонента при мобильном звонке или в мессенджерах, а значит может способствовать совершению противоправных действий.
Подросток со смартфоном - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Россиян призвали критично относиться к странным голосовым сообщениям
23 мая 2024, 02:19
Речь идет о сайте, позволяющим бесплатно и в реальном времени заменить свой голос на голос звезды. Среди предложенных вариантов – президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, исполнители Фрэнк Синатра, The Weeknd, Ариана Гранде и Майкл Джексон, герои мультфильмов, аниме, компьютерных игр и футболист Криштиану Роналду.
Как усмотрел суд, содержание электронной страницы действительно противоречит целям и задачам действующего законодательства, размещенная на сайте информация была признана запрещенной к распространению.
Актриса Скарлетт Йоханссон - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Скарлетт Йоханссон ответила на сгенерированное ИИ видео с ней
13 февраля, 14:10
 
ТехнологииСШАРоссияДональд ТрампФрэнк СинатраМикки МаусМосква
 
 
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