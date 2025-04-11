Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба
Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Путина, Трампа и Губки Боба
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта говорить голосами Дональда Трампа, Губки Боба, Микки Мауса и даже Фрэнка Синатры, следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
В нем указано, что, по мнению прокуратуры, такое предложение нарушает федеральные законы "О связи" и "О противодействии терроризму", так как позволяет изменить голос абонента при мобильном звонке или в мессенджерах, а значит может способствовать совершению противоправных действий.
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Речь идет о сайте, позволяющим бесплатно и в реальном времени заменить свой голос на голос звезды. Среди предложенных вариантов – президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, исполнители Фрэнк Синатра, The Weeknd, Ариана Гранде и Майкл Джексон, герои мультфильмов, аниме, компьютерных игр и футболист Криштиану Роналду.
Как усмотрел суд, содержание электронной страницы действительно противоречит целям и задачам действующего законодательства, размещенная на сайте информация была признана запрещенной к распространению.
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