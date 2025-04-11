https://ria.ru/20250411/golosa-2010624793.html

Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба

Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба - РИА Новости, 11.04.2025

Суд запретил сайт, позволяющий говорить голосами Трампа и Губки Боба

Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:21:00+03:00

2025-04-11T08:21:00+03:00

2025-04-11T08:21:00+03:00

технологии

сша

россия

дональд трамп

фрэнк синатра

микки маус

москва

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Суд в Москве по иску прокуратуры о противодействии терроризму запретил к распространению информацию на сайте, позволяющем при помощи искусственного интеллекта говорить голосами Дональда Трампа, Губки Боба, Микки Мауса и даже Фрэнка Синатры, следует из судебного постановления, имеющегося в распоряжении РИА Новости. В нем указано, что, по мнению прокуратуры, такое предложение нарушает федеральные законы "О связи" и "О противодействии терроризму", так как позволяет изменить голос абонента при мобильном звонке или в мессенджерах, а значит может способствовать совершению противоправных действий. Речь идет о сайте, позволяющим бесплатно и в реальном времени заменить свой голос на голос звезды. Среди предложенных вариантов – президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, исполнители Фрэнк Синатра, The Weeknd, Ариана Гранде и Майкл Джексон, герои мультфильмов, аниме, компьютерных игр и футболист Криштиану Роналду. Как усмотрел суд, содержание электронной страницы действительно противоречит целям и задачам действующего законодательства, размещенная на сайте информация была признана запрещенной к распространению.

https://ria.ru/20240523/soobscheniya-1947783676.html

https://ria.ru/20250213/johansson-1999106594.html

сша

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, сша, россия, дональд трамп, фрэнк синатра, микки маус, москва