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При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 11.04.2025 (обновлено: 16:30 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/gladkov-2010757673.html
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 11.04.2025
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области
Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T15:47:00+03:00
2025-04-11T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.По информации Гладкова, только за последние сутки под удар со стороны Украины попали 33 населенных пункта в девяти районах. По ним выпустили 24 боеприпаса и 78 беспилотников, 55 из которых сбили.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250410/drony-2010442458.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области

Гладков: при атаке дрона ВСУ в Белгородской области погиб водитель грузовика

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия атаки на Белгородскую область
Последствия атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия атаки на Белгородскую область. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.
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Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью и постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

По информации Гладкова, только за последние сутки под удар со стороны Украины попали 33 населенных пункта в девяти районах. По ним выпустили 24 боеприпаса и 78 беспилотников, 55 из которых сбили.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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