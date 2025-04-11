https://ria.ru/20250411/gladkov-2010757673.html

При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 11.04.2025

При атаке дрона ВСУ погиб житель Белгородской области

Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:47:00+03:00

2025-04-11T15:47:00+03:00

2025-04-11T16:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 апр — РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке украинского дрона на грузовик в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В результате террористической атаки ВСУ погиб мирный житель. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника целенаправленно нанесли удар по грузовому автомобилю в районе села Мешковое в Шебекинском округе. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.По информации Гладкова, только за последние сутки под удар со стороны Украины попали 33 населенных пункта в девяти районах. По ним выпустили 24 боеприпаса и 78 беспилотников, 55 из которых сбили.С 9 августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250410/drony-2010442458.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков