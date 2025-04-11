https://ria.ru/20250411/germaniya-2010752652.html

Эксперты предупредили о рисках перевооружения Германии

Эксперты предупредили о рисках перевооружения Германии - РИА Новости, 11.04.2025

Эксперты предупредили о рисках перевооружения Германии

Укрепление сферы обороны Германии и рост её влияния в Европе могут вызвать рост националистических настроений как в соседних с ФРГ государствах, так и в самой... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T15:31:00+03:00

2025-04-11T15:31:00+03:00

2025-04-11T16:01:00+03:00

германия

европа

сша

франк-вальтер штайнмайер

фридрих мерц

владимир путин

хдс/хсс

нато

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Укрепление сферы обороны Германии и рост её влияния в Европе могут вызвать рост националистических настроений как в соседних с ФРГ государствах, так и в самой стране, пишут американские эксперты в статье для журнала Foreign Affairs. По мнению авторов, снижение зависимости Германии от США в сфере обороны ослабит влияние Штатов на Евросоюз, однако может привести к чрезмерному увеличению её влияния в Европе. "Как бы ни было сегодня необходимо для Германии перевооружиться, это может иметь тревожные последствия в долгосрочной перспективе... Более мощная Германия может спровоцировать риск (роста - ред.) национализма в соседних странах, (который - ред.) ...в свою очередь, может подстегнуть национализм внутри самой Германии", - говорится в публикации. Как напоминают авторы, относительная демилитаризация Германии была важным фактором поддержания мира в годы после Второй мировой войны. При этом уже перевооруженная страна может нарушить спокойствие своих соседей, указывается в статье. "Если национализм в Европе примет более интенсивные формы, модернизированная немецкая армия может попасть в руки экстремистского правительства, которое затем может использовать её для запугивания соседей Германии", - утверждают эксперты. Ранее телеканал NTV сообщил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подписал ранее принятые парламентом поправки в конституцию страны, благодаря которым будущее правительство намерено значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру. Лидер ХДС/ХСС и вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил о планах существенно увеличить финансирование растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250304/oborona-2003078563.html

https://ria.ru/20250410/germaniya-2010326370.html

https://ria.ru/20250409/pravitelstvo-2010198382.html

германия

европа

сша

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германия, европа, сша, франк-вальтер штайнмайер, фридрих мерц, владимир путин, хдс/хсс, нато