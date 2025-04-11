https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

"Удар в спину". В Евросоюзе указали на дверь украинским беженцам

"Удар в спину". В Евросоюзе указали на дверь украинским беженцам - РИА Новости, 11.04.2025

"Удар в спину". В Евросоюзе указали на дверь украинским беженцам

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) наконец договорились о формировании РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T08:00:00+03:00

2025-04-11T10:49:00+03:00

в мире

германия

сша

хдс/хсс

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010646852_339:439:3071:1976_1920x0_80_0_0_301cdcbdd2b014fefc01204a729b495f.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) наконец договорились о формировании правящей коалиции. При этом заключили соглашение, которое почти ни к чему не обязывает, но в то же время дает рычаги влияния друг на друга. Насколько устойчива такая структура — в материале РИА Новости.Союз нерешительныхМежпартийные дискуссии продолжались полтора месяца. Интрига сохранялась до последнего момента. Вечером 8 апреля телеканал NTV сообщил, что после 13-часовых споров в конце концов достигли "базового согласия", однако следующим утром Bild проинформировала о возобновлении переговоров. В частности, по информации издания, камнем преткновения стал вопрос налогов и пенсий.Как уточняет Bild, к обсуждению приступили 19 человек, но до конца досидели только четверо: главы ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер, а также Заския Эскен и Ларс Клингбайль из СДПГ. Социал-демократы хотели повысить налоги для богатых, их визави возражали. К тому же в ХДС/ХСС настаивали на отмене "налога солидарности", введенного для финансирования инфраструктурных проектов в землях бывшей ГДР после объединения Германии. Сперва брали 7,5% от подоходного налога, с 1998 года — 5,5%, а в 2021-м от уплаты освободили 90% населения.В итоге все же достигли компромисса. В 146-страничном соглашении, в частности, отмечается: предстоит установить жесткий пограничный контроль и организовать высылку тех, кто находится в стране без законных оснований, закрываются программы добровольного приема беженцев, на два года отменяется право на воссоединение семей, а список стран, считающихся безопасными для депортации, расширяется.Срок постоянного проживания в Германии, необходимый для того, чтобы претендовать на гражданство, увеличивается с трех до пяти лет.Вместе с тем ХДС/ХСС и СДПГ пообещали снизить налоги для бизнеса, урегулировать выплату социальных пособий и значительно увеличить расходы на оборону — если найдется финансирование. Мерц станет канцлером, ХДС/ХСС получает МИД, СДПГ — Минфин и Минобороны.Из огня да в полымяНапомним: внеочередные парламентские выборы в ФРГ состоялись 23 февраля. Победил блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. У "Альтернативы для Германии" — 20,8; СДПГ — 16,4; "Зеленых" — 11,6; "Левых" — 8,8.Мерц обещал сформировать коалицию до Пасхи, к 20 апреля. Уложиться в срок трудно, так как еще требуется внутрипартийное голосование. И это не пустая формальность. Например, "Молодежный союз Германии", входящий в ХДС/ХСС, собирается выступить против.А популярность Мерца падает. Так, уже 60% населения считают, что он не годится в канцлеры (данные института Forsa). Только 32% готовы доверить ему этот пост.И рейтинг ХДС/ХСС снизился на пять процентов (до 24). Впервые в истории вперед вырвалась АдГ — 25%. У СДПГ все те же 15%, а "Левые" догнали "Зеленых" — 11.Тем не менее журнал Stern пишет, что заменить Мерца некем. Глава ХСС Маркус Хедер уже дважды добровольно уступал лидерство в консервативном блоке — Армину Лашету в 2021 году и Мерцу в 2024-м.Зато хорошо проявил себя сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. В частности, он убедил Мерца отступиться от фундаментального требования консерваторов обойтись без государственной задолженности. Если продолжит в том же духе, может стать канцлером в 2029 году или даже раньше, полагают в Stern.Враг моего врагаНаучный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская оценивает коалицию как достаточно устойчивую."Стороны заключили довольно сдержанный договор, который учитывает запросы каждой партии, — указала она в беседе с РИА Новости. — И между ними нет серьезных противоречий. В том числе удалось найти баланс при распределении министерских портфелей. Кроме того, популярность АдГ выросла, поэтому СДПГ и ХДС/ХСС сделают все для того, чтобы не допустить досрочных выборов".Оговорка о финансировании реформ обеспечивает широкое пространство для маневра, добавила Хорольская. С одной стороны, это нужно для дееспособности правительства, а с другой — мир меняется так быстро, что еще неизвестно, с какими вызовами Германия столкнется через год.По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, другого варианта коалиции просто не было: Мерц не хотел полагаться на "Зеленых" и "Левых"."Особых изменений ждать не стоит. Правда, украинцы переживают из-за увеличения срока проживания для оформления гражданства. Но в целом ситуация зависит не столько от внутренней, сколько от внешней повестки. В том числе от отношений с США. Мерц уже заявил Трампу, что Германия "вернулась" и с Берлином придется считаться", — подчеркнул эксперт.А устойчивость коалиции зависит от СДПГ, уточнил он. Если социал-демократы станут популярнее и Мерц окажется недостаточно сговорчивым, они могут сделать ставку на очередные досрочные выборы.

https://ria.ru/20250225/germaniya-2001302655.html

https://ria.ru/20250203/germaniya-1996627552.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, хдс/хсс, фридрих мерц