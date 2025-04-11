"Удар в спину". В Евросоюзе указали на дверь украинским беженцам
Германист Хорольская: СДПГ и ХДС/ХСС не допустят новых выборов
© Getty Images / Jeff J MitchellУкраинские беженцы в польском Псемышле
© Getty Images / Jeff J Mitchell
Украинские беженцы в польском Псемышле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) наконец договорились о формировании правящей коалиции. При этом заключили соглашение, которое почти ни к чему не обязывает, но в то же время дает рычаги влияния друг на друга. Насколько устойчива такая структура — в материале РИА Новости.
Союз нерешительных
Межпартийные дискуссии продолжались полтора месяца. Интрига сохранялась до последнего момента. Вечером 8 апреля телеканал NTV сообщил, что после 13-часовых споров в конце концов достигли "базового согласия", однако следующим утром Bild проинформировала о возобновлении переговоров. В частности, по информации издания, камнем преткновения стал вопрос налогов и пенсий.
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц
Как уточняет Bild, к обсуждению приступили 19 человек, но до конца досидели только четверо: главы ХДС и ХСС Фридрих Мерц и Маркус Зедер, а также Заския Эскен и Ларс Клингбайль из СДПГ. Социал-демократы хотели повысить налоги для богатых, их визави возражали. К тому же в ХДС/ХСС настаивали на отмене "налога солидарности", введенного для финансирования инфраструктурных проектов в землях бывшей ГДР после объединения Германии. Сперва брали 7,5% от подоходного налога, с 1998 года — 5,5%, а в 2021-м от уплаты освободили 90% населения.
В итоге все же достигли компромисса. В 146-страничном соглашении, в частности, отмечается: предстоит установить жесткий пограничный контроль и организовать высылку тех, кто находится в стране без законных оснований, закрываются программы добровольного приема беженцев, на два года отменяется право на воссоединение семей, а список стран, считающихся безопасными для депортации, расширяется.
Срок постоянного проживания в Германии, необходимый для того, чтобы претендовать на гражданство, увеличивается с трех до пяти лет.
Вместе с тем ХДС/ХСС и СДПГ пообещали снизить налоги для бизнеса, урегулировать выплату социальных пособий и значительно увеличить расходы на оборону — если найдется финансирование. Мерц станет канцлером, ХДС/ХСС получает МИД, СДПГ — Минфин и Минобороны.
© AP Photo / Czarek SokolowskiГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия, 23 февраля 2025 года
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия, 23 февраля 2025 года
Из огня да в полымя
Напомним: внеочередные парламентские выборы в ФРГ состоялись 23 февраля. Победил блок ХДС/ХСС с результатом 28,5%. У "Альтернативы для Германии" — 20,8; СДПГ — 16,4; "Зеленых" — 11,6; "Левых" — 8,8.
Мерц обещал сформировать коалицию до Пасхи, к 20 апреля. Уложиться в срок трудно, так как еще требуется внутрипартийное голосование. И это не пустая формальность. Например, "Молодежный союз Германии", входящий в ХДС/ХСС, собирается выступить против.
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
А популярность Мерца падает. Так, уже 60% населения считают, что он не годится в канцлеры (данные института Forsa). Только 32% готовы доверить ему этот пост.
И рейтинг ХДС/ХСС снизился на пять процентов (до 24). Впервые в истории вперед вырвалась АдГ — 25%. У СДПГ все те же 15%, а "Левые" догнали "Зеленых" — 11.
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Тем не менее журнал Stern пишет, что заменить Мерца некем. Глава ХСС Маркус Хедер уже дважды добровольно уступал лидерство в консервативном блоке — Армину Лашету в 2021 году и Мерцу в 2024-м.
Зато хорошо проявил себя сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. В частности, он убедил Мерца отступиться от фундаментального требования консерваторов обойтись без государственной задолженности. Если продолжит в том же духе, может стать канцлером в 2029 году или даже раньше, полагают в Stern.
© AP Photo / Markus SchreiberСопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль
© AP Photo / Markus Schreiber
Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль
Враг моего врага
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская оценивает коалицию как достаточно устойчивую.
"Стороны заключили довольно сдержанный договор, который учитывает запросы каждой партии, — указала она в беседе с РИА Новости. — И между ними нет серьезных противоречий. В том числе удалось найти баланс при распределении министерских портфелей. Кроме того, популярность АдГ выросла, поэтому СДПГ и ХДС/ХСС сделают все для того, чтобы не допустить досрочных выборов".
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине, Германия
Оговорка о финансировании реформ обеспечивает широкое пространство для маневра, добавила Хорольская. С одной стороны, это нужно для дееспособности правительства, а с другой — мир меняется так быстро, что еще неизвестно, с какими вызовами Германия столкнется через год.
По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, другого варианта коалиции просто не было: Мерц не хотел полагаться на "Зеленых" и "Левых".
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
"Особых изменений ждать не стоит. Правда, украинцы переживают из-за увеличения срока проживания для оформления гражданства. Но в целом ситуация зависит не столько от внутренней, сколько от внешней повестки. В том числе от отношений с США. Мерц уже заявил Трампу, что Германия "вернулась" и с Берлином придется считаться", — подчеркнул эксперт.
А устойчивость коалиции зависит от СДПГ, уточнил он. Если социал-демократы станут популярнее и Мерц окажется недостаточно сговорчивым, они могут сделать ставку на очередные досрочные выборы.
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