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ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 11.04.2025
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17:13 11.04.2025 (обновлено: 17:35 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/germanija-2010778758.html
ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус
ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 11.04.2025
ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус
Германия пока не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot, так как сама ожидает поставок, сообщил министр обороны Борис Писториус. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T17:13:00+03:00
2025-04-11T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Германия пока не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot, так как сама ожидает поставок, сообщил министр обороны Борис Писториус. "Как вы знаете, Германия предоставила уже четыре полноценные системы Patriot. В данный момент мы не можем предоставить больше, потому что ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 году, если я припоминаю верно",- заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине в Брюсселе. Он подчеркнул, что Германия выделит Украине дополнительную военную помощь общей сложностью в размере 11 миллиардов евро до 2029 года. "Кроме того, мы расширим возможности ремонта систем на Украине. Мы заключим дополнительные рамочные соглашения о запасных частях с предприятиями оборонной промышленности как можно скорее", - добавил немецкий министр. Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале газеты Times. По данным немецкого правительства, Германия поставила Украине три батареи Patriot с запасными частями, четыре пусковые установки Patriot и ракеты-перехватчики. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html
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в мире, украина, германия, россия, борис писториус, сергей лавров, нато, raytheon
В мире, Украина, Германия, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО, Raytheon
ФРГ не может предоставить Украине новые системы Patriot, заявил Писториус

Писториус: Германия пока не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot

© AP Photo / Markus SchreiberБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Борис Писториус. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Германия пока не может предоставить Украине новые системы ПВО Patriot, так как сама ожидает поставок, сообщил министр обороны Борис Писториус.
"Как вы знаете, Германия предоставила уже четыре полноценные системы Patriot. В данный момент мы не можем предоставить больше, потому что ждем поставок от Raytheon в ближайшие годы, они будут только в 2027 году, если я припоминаю верно",- заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи контактной группы по Украине в Брюсселе.
Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО. 11 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Он подчеркнул, что Германия выделит Украине дополнительную военную помощь общей сложностью в размере 11 миллиардов евро до 2029 года.
"Кроме того, мы расширим возможности ремонта систем на Украине. Мы заключим дополнительные рамочные соглашения о запасных частях с предприятиями оборонной промышленности как можно скорее", - добавил немецкий министр.
Трансляция пресс-конференции велась в YouTube-канале газеты Times.
По данным немецкого правительства, Германия поставила Украине три батареи Patriot с запасными частями, четыре пусковые установки Patriot и ракеты-перехватчики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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В миреУкраинаГерманияРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТОRaytheon
 
 
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