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Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
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16:22 11.04.2025
https://ria.ru/20250411/germanija-2010766816.html
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:22:00+03:00
2025-04-11T16:22:00+03:00
в мире
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борис писториус
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия Украине и призвала поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Ранее в пятницу медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила со ссылкой на Писториуса, что Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов евро в этом году. "Писториус объявляет новые поставки оружия Украине. Таким образом, понятно: маленькая коалиция (ироничное описание "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ - ред.) продолжает катастрофический курс на эскалацию, проводимый "светофорной" коалицией (правительством Олафа Шольца - ред.). Это взрывоопасно. Мы должны поддержать усилия США по достижению прекращения огня", - написала Вайдель в социальной сети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html
https://ria.ru/20250401/germaniya-2008690210.html
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в мире, украина, германия, сша, борис писториус, алиса вайдель, дональд трамп, нато, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, США, Борис Писториус, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, НАТО, ХДС/ХСС
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву

Лидер АдГ Вайдель осудила планы Минобороны ФРГ поставить больше оружия Киеву

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия Украине и призвала поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа.
Ранее в пятницу медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила со ссылкой на Писториуса, что Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов евро в этом году.
Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО. 11 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Писториуса удивили сообщения о недостатках немецкой техники на Украине
Вчера, 13:04
"Писториус объявляет новые поставки оружия Украине. Таким образом, понятно: маленькая коалиция (ироничное описание "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ - ред.) продолжает катастрофический курс на эскалацию, проводимый "светофорной" коалицией (правительством Олафа Шольца - ред.). Это взрывоопасно. Мы должны поддержать усилия США по достижению прекращения огня", - написала Вайдель в социальной сети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Флаги Германии, Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Германия планирует оказывать военную поддержку Украине до 2029 года
1 апреля, 15:51
 
В миреУкраинаГерманияСШАБорис ПисториусАлиса ВайдельДональд ТрампНАТОХДС/ХСС
 
 
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