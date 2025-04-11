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Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву - РИА Новости, 11.04.2025
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву
Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T16:22:00+03:00
2025-04-11T16:22:00+03:00
2025-04-11T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель выступила против планов министра обороны ФРГ Бориса Писториуса продолжать поставки оружия Украине и призвала поддержать миротворческие усилия президента США Дональда Трампа. Ранее в пятницу медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщила со ссылкой на Писториуса, что Германия окажет Украине дополнительную военную помощь на сумму 8 миллиардов евро до 2029 года помимо обещанных поставок вооружений на сумму около 7 миллиардов евро в этом году. "Писториус объявляет новые поставки оружия Украине. Таким образом, понятно: маленькая коалиция (ироничное описание "большой коалиции" ХДС/ХСС и СДПГ - ред.) продолжает катастрофический курс на эскалацию, проводимый "светофорной" коалицией (правительством Олафа Шольца - ред.). Это взрывоопасно. Мы должны поддержать усилия США по достижению прекращения огня", - написала Вайдель в социальной сети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250411/germanija-2010695362.html
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в мире, украина, германия, сша, борис писториус, алиса вайдель, дональд трамп, нато, хдс/хсс
В мире, Украина, Германия, США, Борис Писториус, Алиса Вайдель, Дональд Трамп, НАТО, ХДС/ХСС
Лидер АдГ осудила планы Минобороны Германии поставить больше оружия Киеву
Лидер АдГ Вайдель осудила планы Минобороны ФРГ поставить больше оружия Киеву