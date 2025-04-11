https://ria.ru/20250411/genprokuror-2010662414.html

Верховный суд Нидерландов может отклонить жалобу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов может отклонить жалобу России по делу ЮКОСа - РИА Новости, 11.04.2025

Верховный суд Нидерландов может отклонить жалобу России по делу ЮКОСа

Генеральный прокурор рекомендовал Верховному суду Нидерландов отклонить кассационную жалобу России на решение суда второй инстанции о выплате российской... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T11:51:00+03:00

2025-04-11T11:51:00+03:00

2025-04-11T12:08:00+03:00

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ГААГА, 11 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор рекомендовал Верховному суду Нидерландов отклонить кассационную жалобу России на решение суда второй инстанции о выплате российской стороной экс-акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов, говорится в его консультативном заключении. "Генеральный прокурор рекомендует Верховному суду отклонить кассационную жалобу Российской Федерации. Это означает, что арбитражные решения, требующие выплаты бывшим акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов США, могут остаться в силе", - говорится в заключении прокурора. Заключения генпрокурора являются весомой юридической рекомендацией для Верховного суда, однако не являются обязательными к выполнению и носят именно рекомендательный характер. Окончательное решение по делу остается за Верховным судом Нидерландов.Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.

https://ria.ru/20250411/yukos-2010668782.html

https://ria.ru/20241020/soobschenie-1978933548.html

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