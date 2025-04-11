Верховный суд Нидерландов может отклонить жалобу России по делу ЮКОСа
Генпрокурор рекомендовал ВС Нидерландов отклонить жалобу России по делу ЮКОСа
"ЮКОС". Архивное фото
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ГААГА, 11 апр – РИА Новости. Генеральный прокурор рекомендовал Верховному суду Нидерландов отклонить кассационную жалобу России на решение суда второй инстанции о выплате российской стороной экс-акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов, говорится в его консультативном заключении.
Заключения генпрокурора являются весомой юридической рекомендацией для Верховного суда, однако не являются обязательными к выполнению и носят именно рекомендательный характер. Окончательное решение по делу остается за Верховным судом Нидерландов.
Апелляционный суд Амстердама 20 февраля 2024 года постановил, что решение арбитража о выплате Россией бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов должно остаться в силе. В постановлении отмечается, что Россия только в своей апелляции указала суду на то, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в ходе арбитражного разбирательства. По мнению суда, на момент рассмотрения дела российской стороне уже было известно о мошенничестве, поэтому суд счел, что заявлять об этом в апелляционной жалобе было уже поздно. Тем не менее, отметили в инстанции, даже если бы Россия своевременно предъявила иск о мошенничестве, арбитражные решения все равно были бы оставлены в силе. После этого Россия обжаловала решение в Верховном суде Нидерландов.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трем компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что Россия якобы преднамеренно обанкротила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, США и Нидерландах, с учетом процентов сумма выросла.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшего ЮКОСа, обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба.
Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам компании и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
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