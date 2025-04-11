https://ria.ru/20250411/gaza-2010795691.html
Более 20 человек погибли за сутки в результате израильских ударов по Газе
Более 20 человек погибли за сутки в результате израильских ударов по Газе - РИА Новости, 11.04.2025
Более 20 человек погибли за сутки в результате израильских ударов по Газе
Более 20 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа, общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тысячи человек,... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T18:18:00+03:00
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2025-04-11T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа, общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тысячи человек, сообщил департамент здравоохранения палестинского сектора в пятницу. "В больницы сектора Газа за последние 24 часа поступили 26 погибших и 106 раненых. Часть погибших остаются под завалами, бригады скорой помощи и гражданской обороны не имеют к ним доступа", - говорится в релизе департамента здравоохранения. По данным палестинских медиков, общее число жертв израильских бомбардировок после их возобновления в марте составило 1542 человека, пострадали 3940. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250409/izrail-2010346184.html
https://ria.ru/20250410/hamas-2010509617.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Более 20 человек погибли за сутки в результате израильских ударов по Газе
Минздрав Газы: число погибших от ударов ЦАХАЛ с 18 марта превысило 1,5 тысячи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа, общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тысячи человек, сообщил департамент здравоохранения палестинского сектора в пятницу.
"В больницы сектора Газа за последние 24 часа поступили 26 погибших и 106 раненых. Часть погибших остаются под завалами, бригады скорой помощи и гражданской обороны не имеют к ним доступа", - говорится в релизе департамента здравоохранения.
По данным палестинских медиков, общее число жертв израильских бомбардировок после их возобновления в марте составило 1542 человека, пострадали 3940.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля
возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху
заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС
принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.